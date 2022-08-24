Эхо января

К реальным срокам лишения свободы приговорены 104 лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления

во время январских событий.

Об этом на брифинге в СЦК проинформировал начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов. По его словам, на данный момент окончено производство по 971 уголовному делу. В отношении 609 обвиняемых дела направлены в суды. По уже состоявшимся судебным рассмотрениям осуждены 539 лиц.

Было отмечено, что в результате расследований возмещен ущерб пострадавшим гражданам на сумму порядка 360 млн тенге. А на стадии досудебного расследования и рассмотрения дел в судах подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим уже не менее чем на 15 млн тенге.

– Во исполнение поручения Главы государства о важности учета смягчающих обстоятельств в отношении 421 подозреваемого, не имеющих судимости, положительно характеризующихся и добровольно возместивших ущерб, меры пресечения изменены на не связанные с изоляцией от общества. В дальнейшем в отношении них применены подпис­ка о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство, – добавил он.

В отношении 35 подозреваемых, совершивших преступления средней и небольшой тяжести, а также возместивших ущерб потерпевшим, уголовные дела прекращены за примирением сторон. При вынесении обвинительных приговоров и назначении наказаний судами наряду с данными досудебного расследования учитываются позиция самих подсудимых, их раскаяние, возмещение причиненного ущерба и оказание содействия следствию.

К примеру, двое жителей Алматинской области во время массовых беспорядков в Алматы совершили кражу товаров на сумму более чем 500 тыс. тенге. Судом Алмалинского района с учетом личностных характеристик, полного раскаяния в содеянном и возмещения ущерба они приговорены к двум годам ограничения свободы.

– Как известно, во время январских событий похищено большое количество служебного и граж­данского оружия, что создало реальную угрозу безопасности граждан,– прокомментировал спикер.– На сегодня принятыми мерами обнаружено и изъято 873 единицы оружия. Ряд лиц привлечены к уголовной ответственности. К примеру, 5 января во время массовых беспорядков в Алматы группа лиц из четырех человек совершила хищение оружия и боеприпасов из специализированных магазинов, а также иных товаров в торговых домах. Принятыми мерами подозревае­мые изобличены, похищенное оружие и часть товаров изъяты, уголовное дело направлено в суд. 5 авгус­та судом Алмалинского райо­на Алматы обвиняемые признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы каждый.

Санжар Адилов также отметил, что несколькими днями раньше в Таразе сотрудниками полиции на территории кладбища обнаружены два замаскированных схрона, в одном из которых хранились пистолет «Вальтер» с двумя магазинами к нему, светошумовая граната и патроны 16-го калибра, в другом обнаружены охотничье ружье 12-го калибра со сбитыми номерами, газовый пистолет «Mauser» с магазином, светошумовая граната, два газовых перцовых баллончика «Шок» и 60 патронов разного калибра. Рассказал он и о недавнем выявлении схронов оружия в Жамбылской области, Турксибском районе Алматы. Сейчас, по его словам, неустановленным остается местонахождение 2 087 единиц похищенного оружия. Работа по их обнаружению продолжается.

Отдельно спикер остановился на фактах применения жестокого насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время массовых беспорядков. Как сообщил представитель ведомства, большинство из них оценивается как посягательство на жизнь сотрудника при исполнении им служебных обязанностей, за что предусмотрена строгая уголовная ответственность. К примеру, 5 января во время беспорядков в Семее житель этого города, не подчиняясь законным требованиям сотрудников о прекращении неправомерных действий, нанес телесные повреждения военнослужащему Национальной гвардии, принимавшему участие в обеспечении общественного порядка. Приговором суда он признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы. Еще ряд уголовных дел по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время массовых беспорядков находятся в производстве и в ближайшее время будут направлены в суд.