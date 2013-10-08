Екатерина показала класс

Чемпион мира Денис Кузин, а также члены сборной Казахстана по конькобежному спорту Екатерина Айдова и Роман Креч вместе с жителями и гостями Астаны приняли участие в открытии нового ледового сезона.

Кстати, в нынешнем сезоне любители смогут посещать дворец не только в субботу и воскресенье, но и вечером в пятницу. Стартовал и большой тренировочный процесс – продолжается дополнительный набор в группы конькобежного спорта и шорт-трека, а также во впервые открытую секцию для взрослых.

На коньках могут кататься люди всех возрастов, вне зависимости от уровня подготовки. Желающие развить свои таланты могут воспользоваться услугами фитнес-центра, специализирующегося на подготовке профессиональных конькобежцев. Кроме того, на арене всегда работают стюарты, готовые дать новичкам несколько базовых уроков.

Профессиональный и быстрый лед одного из лучших дворцов мира с высоким коэффициентом скольжения – гордость профессионалов, работающих в этом суперсовременном комплексе. Что немаловажно – именно здесь ведет подготовку национальная сборная Казахстана, члены которой приняли участие в розыгрыше Кубка страны.

В этот раз на лед вышли около ста спорт­сменов. Звание сильнейших оспаривали как юные скороходы, так и лидеры сборной Казахстана. Больше всех побед одержала Екатерина Айдова, которая выиграла дистанции на 500, 1 000 и 1 500 м, причем результаты, показанные спортсменкой, вошли в 10 лучших в мире! Дважды – на дистанциях в 1 000 и 1 500 м – побеждал Денис Кузин.

Кстати, этот сезон у конькобежцев – особенный, ведь нас ждут Олимпийские игры в Сочи. Чтобы завоевать путевки на Игры четырехлетия, нужно непременно входить в число сильнейших на этапах Кубка мира. Первые два пройдут в Северной Америке – в Калгари (Канада) и Солт-Лейк-сити (США).

Кроме того, один из четырех этапов состоится в Астане, здесь будут определены обладатели олимпийских квот на длинных дистанциях.

Дмитрий НОРКИН