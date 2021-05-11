Экипаж машины строевой

Свежий выпуск
899
Михаил Тё

На протяжении нескольких дней во дворах жилых домов проходило шествие военного оркестра войсковой части № 85395, а участники волонтерского движения «Темірқазық» вручали ветеранам цветы. Тем, кто живет в многоэтажных домах, букеты доставляли через балконы при помощи подъемной вышки.


В честь Дня Победы в рамках акции «Ұлы Жеңіс жаңғырығы», стартовавшей в парке «Жеңіс» им. Б. Момышулы, на улицах Тараза прозвучали дорогие сердцу песни военных лет. Участники «Экипажа Победы» ехали по городу, исполняя их на специально оформленной автомашине. Известные вокалисты региона пели любимые в народе пес­ни «Ах, Самара-городок», «Кестелі орамал», «Баллада о матери», «Жас қазақ», «Әлия», «Катюша», «День Победы», «Три танкиста», «Синий платочек», «Смуглянка» и другие.


Артисты театра перед жителями города предстали в образах Жамбыла Жабаева, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой...


В настоящее время в области проживают 35 ветеранов Великой Отечественной. Всем им оказана единовременная помощь в размере 1 млн тенге. Также более 3 400 труженикам тыла выдано по 50 тыс. тенге. Такую же сумму получили вдовы воинов, погибших на фронте. Работавшим в период блокады в городе и узникам концлагерей оказана помощь в размере 60 тыс. тенге.


Заместители акима области и руководители управлений по поручению главы региона Бердибека Сапарбаева лично поздравили ветеранов с праздником. Так, заместитель акима области Даулет Карибек побывал дома у Виктора Долганова. Ветерану в этом году исполнилось 95 лет.


– Подрастающее поколение должно всегда помнить о том, что мир дороже всего. Искренне желаю, чтобы наши потомки не видели такого ужаса, – сказал Виктор Долганов.


Жизненный путь фронтовиков – яркий пример мужества, отваги и патриотизма для подрастающего поколения. Именно они, не щадя здоровья и жизни, ковали общую победу, благодаря им сегодня мы живем в мире и спокойствии.

Популярное

Все
В прокат выходит полнометражный комедийный фильм «Келінжан-2»
Международную премию имени Тараса Шевченко получил выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев
Сборная Казахстана по футболу одержала волевую победу над финнами
Впереди – турниры в Испании
135 лет назад Абай написал стихотворение «Желсіз түнде жарық ай»
Сад камней Қоңыр адыр
В эскизе – одно, на деле – другое
Запретный плод сладок
Кальян под прикрытием моратория
От смены платформы результат не меняется?
Чиновнику никто не спишет…
Клозет без света и воды
Мужчина «проспал» полтора миллиона тенге
Ковровая передозировка
Свобода и ее регуляция
Сельское хозяйство: проблемы и перспективы
«Амбре» над центром областным
Чтобы смеха и слез было поровну
Мечты сбываются!
Saver спешит на помощь
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Приказ выше кодекса?
Детективы вне закона
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Когда донор продлевает жизнь
Водопровод, да не тот…
Пусть лучше украдут?
Горизонты для дронов
Никогда не опускать руки
Ранившую ножницами сотрудницу турфирмы клиентку задержали в Алматы
Вектор на демократизацию остается неизменным
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Полицейские Уральска «по горячим следам» вернули владельцу угнанный автомобиль
Университетская наука создает портал – цифровой аналог агронома с 30-летним опытом работы
«Барыс» побеждает, «Арлан» не проигрывает!
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Новую кемпинг-зону открыли в Алматы
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане

Читайте также

Достойный труд и оплата
Ближний Восток: искать пути к миру
Блага цифровизации
Казахстанцы без поддержки не останутся

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]