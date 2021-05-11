Экипаж машины строевой

На протяжении нескольких дней во дворах жилых домов проходило шествие военного оркестра войсковой части № 85395, а участники волонтерского движения «Темірқазық» вручали ветеранам цветы. Тем, кто живет в многоэтажных домах, букеты доставляли через балконы при помощи подъемной вышки.

В честь Дня Победы в рамках акции «Ұлы Жеңіс жаңғырығы», стартовавшей в парке «Жеңіс» им. Б. Момышулы, на улицах Тараза прозвучали дорогие сердцу песни военных лет. Участники «Экипажа Победы» ехали по городу, исполняя их на специально оформленной автомашине. Известные вокалисты региона пели любимые в народе пес­ни «Ах, Самара-городок», «Кестелі орамал», «Баллада о матери», «Жас қазақ», «Әлия», «Катюша», «День Победы», «Три танкиста», «Синий платочек», «Смуглянка» и другие.

Артисты театра перед жителями города предстали в образах Жамбыла Жабаева, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой...

В настоящее время в области проживают 35 ветеранов Великой Отечественной. Всем им оказана единовременная помощь в размере 1 млн тенге. Также более 3 400 труженикам тыла выдано по 50 тыс. тенге. Такую же сумму получили вдовы воинов, погибших на фронте. Работавшим в период блокады в городе и узникам концлагерей оказана помощь в размере 60 тыс. тенге.

Заместители акима области и руководители управлений по поручению главы региона Бердибека Сапарбаева лично поздравили ветеранов с праздником. Так, заместитель акима области Даулет Карибек побывал дома у Виктора Долганова. Ветерану в этом году исполнилось 95 лет.

– Подрастающее поколение должно всегда помнить о том, что мир дороже всего. Искренне желаю, чтобы наши потомки не видели такого ужаса, – сказал Виктор Долганов.

Жизненный путь фронтовиков – яркий пример мужества, отваги и патриотизма для подрастающего поколения. Именно они, не щадя здоровья и жизни, ковали общую победу, благодаря им сегодня мы живем в мире и спокойствии.