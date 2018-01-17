Экипажи ждет Аргентина

Завершились очередные два этапа ралли-марафона «Дакар-2018». «Астана» продолжает борьбу двумя экипажами, так как квадроциклист Максим Антимиров вынужден был приостановить участие в состязаниях. Седьмой и восьмой этапы гонки прошли по маршрутам Лас Пас – Уюни и Уюни – Тупиза соответственно. Боливийский участок «Дакара» продолжает испытывать участников проливными дождями и изнурительными дистанциями.

Для казахстанских экипажей 7-й этап гонки прошел без потерь. Единственной трудностью стало отсутствие связи между командами и техническим персоналом, а также и медиа-«ассистантс» «Астаны» – на марафонском этапе, в связи с чем возникла задержка информационного сопровождения. Стоит отметить, что марафонский этап – это неотъемлемая составляющая «Дакара», которая традиционно проходит в середине гонки. Он отличается от традиционного отсутствием возможности для участников пользоваться услугами сервиса техники.

Экипажи «живут» на удаленном биваке, а сервисмены, обслуживающие машины, едут другим маршрутом в соседний лагерь. Пилот, механик и штурман могут починить автомобиль только своими силами и ограниченным набором инструмента, который они везут с собой.

– Чем прекрасен марафонский день? Тут нужно уметь сохранить автомобиль. Без команды механиков, оборудования, специнструмен­тов ты не можешь полноценно восстановить транспорт. Здесь были экипажи, которые не смогли восстановить самостоятельно свои машины, и для них это был сход. А кто-то провозился всю ночь, всеми правдами и неправдами собирая технику, – пояснил суть этапа Артур Ардавичус, капитан «Астаны».

Грузовой экипаж «Астаны» довольно эффективно прошел 7-й марафонский этап по маршруту Ла Пас – Уюни. Незначительная ошибка пилотирования стоила лишь 3 минут – грузовик угодил в глиняную ловушку, но выб­рался самостоятельно. В это же время квадроциклист «Астаны» Дмитрий Шилов завершил марафонский этап в десятке лучших в своей категории.

По результатам 8-го этапа гонки экипаж Артура Ардавичуса прибыл на финиш 9-м по времени, расположившись на 8-й строчке в генеральной классификации, а квадроциклист «Астаны» Дмитрий Шилов занимает 11-ю позицию и по результатам этапа, и в общем зачете. Впереди у экипажей несколько заключительных этапов «Дакара», которые пройдут уже по территории Аргентины. 20 января ралли-марафон финиширует в городе Кордоба.