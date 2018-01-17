Экипажи ждет Аргентина

Дмитрий Норкин

Завершились очередные два этапа ралли-марафона «Дакар-2018». «Астана» продолжает борьбу двумя экипажами, так как квадроциклист Максим Антимиров вынужден был приостановить участие в состязаниях. Седьмой и восьмой этапы гонки прошли по маршрутам Лас Пас – Уюни и Уюни – Тупиза соответственно. Боливийский участок «Дакара» продолжает испытывать участников проливными дождями и изнурительными дистанциями.

Для казахстанских экипажей 7-й этап гонки прошел без потерь. Единственной трудностью стало отсутствие связи между командами и техническим персоналом, а также и медиа-«ассистантс» «Астаны» – на марафонском этапе, в связи с чем возникла задержка информационного сопровождения. Стоит отметить, что марафонский этап – это неотъемлемая составляющая «Дакара», которая традиционно проходит в середине гонки. Он отличается от традиционного отсутствием возможности для участников пользоваться услугами сервиса техники.

Экипажи «живут» на удаленном биваке, а сервисмены, обслуживающие машины, едут другим маршрутом в соседний лагерь. Пилот, механик и штурман могут починить автомобиль только своими силами и ограниченным набором инструмента, который они везут с собой.

– Чем прекрасен марафонский день? Тут нужно уметь сохранить автомобиль. Без команды механиков, оборудования, специнструмен­тов ты не можешь полноценно восстановить транспорт. Здесь были экипажи, которые не смогли восстановить самостоятельно свои машины, и для них это был сход. А кто-то провозился всю ночь, всеми правдами и неправдами собирая технику, – пояснил суть этапа Артур Ардавичус, капитан «Астаны».

Грузовой экипаж «Астаны» довольно эффективно прошел 7-й марафонский этап по маршруту Ла Пас – Уюни. Незначительная ошибка пилотирования стоила лишь 3 минут – грузовик угодил в глиняную ловушку, но выб­рался самостоятельно. В это же время квадроциклист «Астаны» Дмитрий Шилов завершил марафонский этап в десятке лучших в своей категории.

По результатам 8-го этапа гонки экипаж Артура Ардавичуса прибыл на финиш 9-м по времени, расположившись на 8-й строчке в генеральной классификации, а квадроциклист «Астаны» Дмитрий Шилов занимает 11-ю позицию и по результатам этапа, и в общем зачете. Впереди у экипажей несколько заключительных этапов «Дакара», которые пройдут уже по территории Аргентины. 20 января ралли-марафон финиширует в городе Кордоба.

Популярное

Все
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
ИИ-решения для казахского языка
Завершился концертный тур «Халық әуені»
Казахстан и Россия: литературный диалог
Тарифы в столице останутся на среднем по стране уровне
Пора подводить итоги
На пляже развернулась «школа выживания»
Базовый навык современного пользователя
Дети спасают планету
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
«Almaty Superski» станет примером ответственного развития горного туризма
Высокий уровень стратегического диалога
Алтай – колыбель тюркского мира
Новые технологии ускоряют процессы
К транспарентности и цифровому контролю
За безопасность и комфорт
Тимур Пшенов: Мы ценим своих работников
Школьные каникулы должны быть незабываемыми, а главное – безопасными
Школьные годы чудесные
Кумыс из Оркендеу
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]