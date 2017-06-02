Эклектичный минимализм

Спектакль поставила приглашенный режиссер Дина Жумабаева, в творческом портфолио которой такие известные постановки, как «Кыз Жибек», «Кармен», «Ана – Жер-Ана», «Ревизор». Она намеренно отказалась от излишней иллюс­тративности и сделала постановку образной, символичной, полной как визуальных, так и смыс­ловых тайн. Вместо громоздких декораций над сценой на специальных тросах воспарили легкие корпе. В зависимости от сюжета они меняли свое предназначение, то символизируя горы, в которых вместе с престарелой матерью жил Козы-Корпеш, то превращаясь в оружие в руках прекрас­ной Баян, отбивавшейся от навязчивых ухаживаний Кодара. А то и вовсе становились погребальным саваном.

Такой же минимализм и в костюмах: их отличал свободный фасон и грубая ткань природных цветов, так ярко выделявшаяся на фоне темной сцены. Художник нарочито избегала точной этнической и временной принадлежности в одежде героев, и в этом виделись изысканность и стильность. Тем не менее было понятно, что речь идет о казахах. Режиссерские решения понравились кандидату искусствоведения, профессору Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Сание Кабдиевой, присутствовавшей на премьере.

– Сегодня театр в Казахстане, будь он казахским, русским или другим национальным, продолжает оставаться иллюс­тративным, – считает она. – Хотя в XXI веке от иллюстративного теат­ра стараются уходить, то есть это уже пережиток прошлого. Театр в XXI веке сложный, эклектичный, и сегодняшняя премьера стала хорошим тому примером. Лучшее, что есть в корейском театре, режиссер удачно и современно переложила на исторический казахский материал.

Главные роли в «Поэме о любви» исполнили Наталья Ли и Борис Югай, молодые артисты, уже успевшие отметиться во многих знаковых для театра постановках. Сцену гибели возлюбленного Наталья отыграла блес­тяще. Изумление, неверие и, наконец, ужас, словно рвущийся из груди, от осознания произошедшего: ее эмоции были естест­венны и даже пугающе реалистичны.

Антагониста молодого Козы – Кодара – сыграл Алишер Махпиров. Несмот­ря на минимум реплик у героя, он смог раскрыть характер и показать не просто мужчину, чьей мимолетной увлеченностью стала красавица Козы, но безмерно одинокого человека, пылко влюбленного и отчаянно жаждущего участия и тепла.

Директор театра, зас­луженный деятель РК Любовь Ни добавила, что довольна итогами сотрудничества с Диной и тем, что в их репертуаре появилась сильная работа.

– Мы являемся не просто корейским теат­ром, мы корейский театр Республики Казахстан, и это накладывает ответственность, – продолжила она. – Ставя казахскую классику, мы пропускаем ее через призму корейской эстетики, показывая, как мы ее понимаем. И в этом отношении я нахожу «Поэму о любви» прекрасным примером взаимопроникновений казахской и корейской культур. Это прослеживается и в музыкальном сопровождении, где проскальзывали корейские нотки, которые гармонично вплетались в повест­вование. Надеюсь, что Дина Жумабаева будет еще работать вместе с нашим театром.

«Поэма о любви» стала первой работой режиссера с корейскими артистами и, как утверж­дают критики, удачным опытом. Они назвали спектакль эклектичным, пластически и визуально выразительным, с интересными метафоричес­кими условностями. И достойным быть показанным на международном театральном фестивале.