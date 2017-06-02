Эклектичный минимализм

Спектакль поставила приглашенный режиссер Дина Жумабаева, в творческом портфолио которой такие известные постановки, как «Кыз Жибек», «Кармен», «Ана – Жер-Ана», «Ревизор». Она намеренно отказалась от излишней иллюстративности и сделала постановку образной, символичной, полной как визуальных, так и смысловых тайн. Вместо громоздких декораций над сценой на специальных тросах воспарили легкие корпе. В зависимости от сюжета они меняли свое предназначение, то символизируя горы, в которых вместе с престарелой матерью жил Козы-Корпеш, то превращаясь в оружие в руках прекрасной Баян, отбивавшейся от навязчивых ухаживаний Кодара. А то и вовсе становились погребальным саваном.
Такой же минимализм и в костюмах: их отличал свободный фасон и грубая ткань природных цветов, так ярко выделявшаяся на фоне темной сцены. Художник нарочито избегала точной этнической и временной принадлежности в одежде героев, и в этом виделись изысканность и стильность. Тем не менее было понятно, что речь идет о казахах. Режиссерские решения понравились кандидату искусствоведения, профессору Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Сание Кабдиевой, присутствовавшей на премьере.
– Сегодня театр в Казахстане, будь он казахским, русским или другим национальным, продолжает оставаться иллюстративным, – считает она. – Хотя в XXI веке от иллюстративного театра стараются уходить, то есть это уже пережиток прошлого. Театр в XXI веке сложный, эклектичный, и сегодняшняя премьера стала хорошим тому примером. Лучшее, что есть в корейском театре, режиссер удачно и современно переложила на исторический казахский материал.
Главные роли в «Поэме о любви» исполнили Наталья Ли и Борис Югай, молодые артисты, уже успевшие отметиться во многих знаковых для театра постановках. Сцену гибели возлюбленного Наталья отыграла блестяще. Изумление, неверие и, наконец, ужас, словно рвущийся из груди, от осознания произошедшего: ее эмоции были естественны и даже пугающе реалистичны.
Антагониста молодого Козы – Кодара – сыграл Алишер Махпиров. Несмотря на минимум реплик у героя, он смог раскрыть характер и показать не просто мужчину, чьей мимолетной увлеченностью стала красавица Козы, но безмерно одинокого человека, пылко влюбленного и отчаянно жаждущего участия и тепла.
Директор театра, заслуженный деятель РК Любовь Ни добавила, что довольна итогами сотрудничества с Диной и тем, что в их репертуаре появилась сильная работа.
– Мы являемся не просто корейским театром, мы корейский театр Республики Казахстан, и это накладывает ответственность, – продолжила она. – Ставя казахскую классику, мы пропускаем ее через призму корейской эстетики, показывая, как мы ее понимаем. И в этом отношении я нахожу «Поэму о любви» прекрасным примером взаимопроникновений казахской и корейской культур. Это прослеживается и в музыкальном сопровождении, где проскальзывали корейские нотки, которые гармонично вплетались в повествование. Надеюсь, что Дина Жумабаева будет еще работать вместе с нашим театром.
«Поэма о любви» стала первой работой режиссера с корейскими артистами и, как утверждают критики, удачным опытом. Они назвали спектакль эклектичным, пластически и визуально выразительным, с интересными метафорическими условностями. И достойным быть показанным на международном театральном фестивале.