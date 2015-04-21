Свежий выпуск Эко-семьи пишут свою сказку Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

Этому событию была посвящена юбилейная меж­дународная научно-прак­тическая конференция, в которой приняли участие известные специалисты из России, Израиля, Украины, Германии и Казахстана. Мероприятие включило в себя научную часть, посвященную современным подходам к методу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), и торжественную – с концертом талантливых детей, пациентов клиники и, конечно, деятелей искусства и культуры.

Клиника «Экомед» получила поздравления и благодарственные письма от Государственного секретаря РК, председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Гульшары Абдыкаликовой, Минис­терства здравоохранения и социального развития РК, представителей Всемирной, Российской, Украинской и Казахстанской ассоциаций репродукции человека. Участники встречи обсудили актуальные вопросы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), такие как алгоритм диагностики и лечения бесплодия супружеских пар, удешевление стоимости программы ЭКО путем применения метода минимальной стимуляции в программах ЭКО. В рамках конференции открылась выставка семейной фотографии «Обычная семья», направленная на укрепление семейных ценностей в обществе.



Ребенок «из пробирки»

В этот день стоящие у истоков трудной работы эмбриолог Салтанат Байкошкарова, гинеколог Татья­на Копылова (Рубашина) и генеральный директор Батыр Бекмусаев принимали позд­равления и вспоминали пройденный путь и свои усилия, которые привели энтузиастов к долгожданной цели. 20 лет прокручивались в памяти, словно на киноэкране. Вот неизвестный еще тогда биолог, врач-лаборант консультации «Брак и семья» из Алма-Аты едет учиться в Москву к известному профессору, врачу, акушеру-гинекологу высшей категории Валерию Здановскому. Вот вместе с супругом Батыром они регистрируют медицинский центр по лечению бесплодия «Экомед», закупают оборудование, растят кадры, привозят самые новые технологии, открывают филиа­лы, просвещают население (в 60% случаев ЭКО делает­ся по причине бесплодия мужчин, что очень непросто ими воспринимается). И главное – видят результат: малышей и счастливые глаза родителей. Первый казахстанский ребенок «из пробирки» родился в клинике 31 июля 1996 года. Сегодня Юля – умная, талантливая девушка с данными фотомодели, учится за границей, в Лондоне. А недавно в Казахс­тане родился 10-тысячный ребенок «из пробирки»!

В 2008 году указом Главы государства руководитель клиники С. Байкошкарова стала членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. А два года спустя Салтанат Берденовна удостоилась ордена «Құрмет». Примечательно, что клиника «Экомед» есть сегодня в Алматы, Астане, Таразе, готовит десятки специалистов – репродуктологов и эмбриологов, которые работают почти в десяти центрах репродукции человека в стране и за рубежом. Международные научные консультанты клиники – известные ведущие ученые мира в области репродуктологии. Это Валерий Здановский (Россия), Дов Фельдберг (Израиль), Маркус Ницшке (Германия), Джон Занг (США), Евгения и Владимир Исаченко (Германия), Массашиге Куваяма (Япония), Ориол Колл (Испания).

– Идея создания лаборатории по лечению бесплодия методом ЭКО возникла у меня в конце 1980-х годов не случайно, проблему бесплодия я испытала на себе, – рассказывает основатель и научный директор клиники «Экомед», доктор биологических наук Салтанат Байкошкарова. – Но не люблю об этом говорить. Лучше скажу, что мы с Татьяной Павловной работали как одно целое, сделали первый шаг, смело пошли вперед с искренним желанием помочь нашим пациентам. И во многом смогли это сделать благодаря нашему учителю Здановскому, который поверил в нас. Сегодня в нашей стране уже работает около 20 клиник и лабораторий репродукции человека, в которых имеется возможность диагностики и лечения бесплодия на самом современном научном уровне, представлены все виды и возможности получения высококвалифицированной помощи в области ВРТ, которые можно получить, не выезжая за рубеж. А счастливые семьи с рождением малыша пишут свою добрую сказку.



Самый сильный и эффективный инструмент

– Сегодня я поняла, что я счастливый человек, – улыбает­ся врач, акушер-гинеколог высшей категории Татьяна Копылова. – Благодарна судьбе за правильно выбранную профессию, которую люб­лю. Благодарна, что на мне остановился выбор Салтанат Берденовны, и мы вместе работаем. Путь был нелегкий, мы отстаивали право на жизнь, боролись, сомневались, но нас поддерживали и вдохновляли наши учителя. Многие люди за эти 20 лет стали намного счастливее, и мы очень рады этому. Есть понимание общества, мы стараемся расти. Результат наших стараний – наши дети.

К юбилею «Экомеда» генеральный директор Батыр Бекмусаев написал книгу «Честная повесть», бесхит­ростно рассказывающую о непростом времени, истории становления клиники, честности и любви, о том, как стойко нужно бороться за свое дело. К юбилею был снят документальный фильм, а научно-популярный журнал «Экомед» поведал об энтузиастах, стояв­ших у истоков создания лаборатории, и о семьях, в которых растут счастливые ребятишки.

– Думаю, что ЭКО – самый эффективный инструмент, помогающий женщинам рожать здоровых детей, – заявил вице-президент Всемирной ассоциации реп­родуктивной медицины (WARM), доктор медицины M. Дов Фельдберг (Израиль). – Технологии в ЭКО стремительно продвигаются вперед, и клинические, и лабораторные. И мы услышали лекции о том, как поднять уровень беременности, родов здоровых детей. Благодаря тестам, генетике, морфокинетике и новым технологиям мы можем определять, какие эмбрионы здоровые, переносить именно их, чтобы женщины рожали здоровых детей. Эта технология распространяется в мире все больше и больше. Начиная от первых родов Луиз Браун в 1978 году (Англия), в мире родилось уже более 6 млн. детей. Отмечу, что Казахстан и «Экомед» находятся на очень высоком уровне. А каждый ребенок – это счастье, радость и ваше будущее.

– От 10 до 20% семейных пар во всем мире прибегают к ЭКО, – говорит научный директор Канарского института по лечению бесплодия Las Palmas de Gran Canaria доктор медицины M. Маркус Ницшке (Германия), – и только 1% этих пар имеет доступ к этим программам в связи с их высокой стоимостью. Поэтому мы ищем пути, чтобы снизить цены на ЭКО-программы. В Казахстане этой проблеме также уделяется большое внимание, и уже не первый год программы ЭКО частично финансируются за счет государства.