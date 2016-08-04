По словам активистки «Жасыл Ел» Акботы Аукен, это мероприятие – часть повседневной работы, от которой напрямую зависит формирование культурного самосознания подрастающего поколения. Молодежь постаралась привлечь внимание общества к экологическим проблемам Балхаша, которые, к сожалению, имеют место сегодня, и призвать отдыхающих к чистоте.

«Экодесантники» охватили территорию Лепсинского сельского округа Сарканского района. Акция показала, что довольно часто жители региона отдыхают при полном отсутствии элементарной культуры. Так, за считанное время жасылелевцы собрали огромное количество одноразовой посуды, бутылок, продуктовых отходов и другого всевозможного мусора.

Самое главное, считают активисты, надо, чтобы люди осознали одну истину – сколько бы ни проводилось субботников, акций по защите природы, все в конечном счете зависит от каждого из нас. Нужно помнить: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Потому инициативную молодежь призвали к тому, чтобы она активнее участвовала в «экодесантах».