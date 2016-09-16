Экологи написали петицию Нурсултану Назарбаеву

Казахстанские экологи написали открытое письмо Нурсултану Назарбаеву с просьбой не проводить разработку газового месторождения вблизи Устюртского государственного природного заповедника, передает Kazpravda.kz.
Активисты отмечают, что с 2013 года идет работа по подготовке к номинированию заповедника на присвоение статуса объекта Всемирного природного наследия (ОВПН) ЮНЕСКО.
"Настоящая инициатива направлена на сохранение уникального биологического и ландшафтного разнообразия плато Устюрт и на устойчивое развитие региона, в том числе за счет развития внутреннего и международного туризма в соответствии со стратегической программой развития "Казахстан=2050"", – отмечается в письме.
Однако в непосредственной близости от южных границ Устюртского плато ГПЗ началась разработка газового месторождения Кансу (Хансу – прогнозируемый ресурс 25–125 млн кубометров газа). А это, по мнению экологов, приведет к исчезновению устюртских популяций охраняемых видов джейрана, уриала, каракала и к потере эстетической ценности его уникальных ландшафтов, что является одним из основных критериев для присвоения статуса ОВПН ЮНЕСКО.
Эксперты предлагают компромисс – на значительном удалении от Устюртского заповедника есть более перспективные законсервированные газовые месторождения: Аксу-Кендерли, Пионерское и Самтыр (до 420, 290 и 610 млн кубометров газа соответственно), которые "не нанесут ощутимого ущерба природе региона, заповеднику и планам создания ОВПН ЮНЕСКО в Мангистау".
"Просим Вас наложить временный мораторий на разработку месторождения Кансу в угоду более перспективным месторождениям Аксу-Кендерли, Пионерское и Самтыр и поддержать инициативу по расширению Устюртского государственного заповедника и присвоение статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО", – обратились экологи.
С полным текстом петиции можно ознакомиться здесь.