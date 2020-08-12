Экологи расследуют факт массовой гибели рыбы на озере Пархач в Алматы

Закон и Порядок
фото с сайта Inform.kz
На место происшествия выехала комиссия от Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в лице сотрудников департамента экологии города, Казгидромета и инспекции города Алматы по лесному хозяйству и животному миру. Об этом передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал министерства.

На озере возьмут пробы воды, специалисты будут выяснять причину массовой гибели рыбы.

"Минэкологии в очередной раз призывает граждан соблюдать чистоту и порядок в местах отдыха на природе и убирать за собой мусор. В случае нарушений виновные понесут наказание. В скором времени будет ужесточена ответственность граждан за нанесение вреда окружающей среде", - добавили в министерстве.

Ранее алматинцы пожаловались на загрязнение озера Пархач в Турксибском районе. На берегу горожане сняли на видео отходы и мусор, а также тушки мертвой рыбы.

Популярное

Все
Пилотов дронов готовят в Караганде
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
На всю оставшуюся жизнь
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
Не допустить непоправимого
Мангистау в цвету
Работа с NEET-молодежью должна продолжаться
Объединяющий страны космос
Ночной забег в древнем городе
Протяните руку помощи
Новые подходы в обучении
Во главе угла – генетика
Город, соединявший континенты
На потраву нет управы
Больше определенности в отношениях между личностью и государством
Каков уход, таков и плод
Природная основа экономической независимости
Правительство выделило 5,7 млрд тенге на теплоснабжение Талдыкоргана
Восемь новых трансформаторов установили на Канале им. К. Сатпаева
За потоп в аэропорту Алматы наказаны ответственные лица
Вручены государственные награды от имени Президента
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Когда чужие дети становятся своими: история о милосердии в эпоху перемен
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
В Пекине проект Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon» собрал 2 млрд просмотров
Глава Сената встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ
«Один пояс — один путь»: Казахстан и Китай усиливают фитосанитарную безопасность на границе
22 медали – в копилке страны
Забег, где важен каждый километр
ИИ, один сплошной ИИ?
Учиться делать правильный выбор
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Скрытый канал незаконной миграции ликвидировали в Павлодарс…
Иностранца с крупной партией наркотиков из Бангкока задержа…
25 млн тенге выманил лже-сотрудник СЭР у главы компании в Ш…
Операторов сотовой связи собрали в АФМ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]