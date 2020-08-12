Экологи расследуют факт массовой гибели рыбы на озере Пархач в Алматы

На место происшествия выехала комиссия от Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в лице сотрудников департамента экологии города, Казгидромета и инспекции города Алматы по лесному хозяйству и животному миру. Об этом передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал министерства.
На озере возьмут пробы воды, специалисты будут выяснять причину массовой гибели рыбы.
"Минэкологии в очередной раз призывает граждан соблюдать чистоту и порядок в местах отдыха на природе и убирать за собой мусор. В случае нарушений виновные понесут наказание. В скором времени будет ужесточена ответственность граждан за нанесение вреда окружающей среде", - добавили в министерстве.
Ранее алматинцы пожаловались на загрязнение озера Пархач в Турксибском районе. На берегу горожане сняли на видео отходы и мусор, а также тушки мертвой рыбы.
"Минэкологии в очередной раз призывает граждан соблюдать чистоту и порядок в местах отдыха на природе и убирать за собой мусор. В случае нарушений виновные понесут наказание. В скором времени будет ужесточена ответственность граждан за нанесение вреда окружающей среде", - добавили в министерстве.
Ранее алматинцы пожаловались на загрязнение озера Пархач в Турксибском районе. На берегу горожане сняли на видео отходы и мусор, а также тушки мертвой рыбы.