Свежий выпуск Экологические аспекты развития 23 мая 2022 г. 0:24 Глава государства принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева. Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности министерства за I квартал текущего года и планах на предстоящий период. В частности, министр рассказал о принимаемых мерах по улучшению экологической ситуации в стране. По его словам, в соответствии с нормами нового Экологического кодекса был проведен технологический аудит 83 крупных компаний, что позволило оценить их готовность к переходу на новые технологии до 2025 года. Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с реализацией национального проекта «Жасыл Казахстан» и региональных «дорожных карт» по решению экологических проблем. Главе государства также было доложено о состоянии геологической отрасли и работе по созданию Национальной геологической службы. Кроме того, Президента проинформировали о состоянии водохозяйственной инфраструктуры, проведении вегетационного периода, разработке нового Водного кодекса, а также о состоянии лесного хозяйства и животного мира. По итогам встречи Глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач по решению экологических проблем, улучшению водохозяйственной инфраструктуры и развитию геологической отрасли, сообщила пресс-служба Президента.