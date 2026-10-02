Экологические нарушения нашли у крупного промышленного предприятия ВКО

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Специализированной природоохранной прокуратурой Восточно-Казахстанской области выявлено длительное бездействие ТОО «Востокцветмет» по устранению последствий недропользования на месторождении «Юбилейно-Снегирихинское» в Глубоковском районе, сообщает Kazpravda.kz

«По акту прокурорского надзора Департаментом экологии по ВКО проведена внеплановая проверка предприятия. По результатам ТОО привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 328 КоАП РК (Превышение технологических нормативов выбросов в окружающую среду) с наложением штрафа на сумму более 100 млн теңге. Также предприятию выдано предписание о ликвидации последствий недропользования и обеспечении системного контроля за выполнением природоохранных мероприятий», – сообщил надзорный орган региона.

Там же добавили, что соблюдение экологического законодательства находится на постоянном контроле органов прокуратуры.