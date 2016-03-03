Экологические общественные слушания в РК стали обязательными

Общество
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Талгат Исенов
Фото с сайта Ortcom.kz
Сенат Парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по экологическим вопросам", передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

Согласно заключению, целью принятия законопроекта является приведение национального экологического законодательства в соответствие с Орхусской конвенцией и внесение изменений и дополнений в Экологический кодекс Казахстана по аспектам установления, выдачи и изменения квот на выбросы парниковых газов.

В рамках данного законопроекта вносятся изменения в процедуры проведения общественных слушаний, предусматривается ежегодное издание национального доклада о состоянии окружающей среды и использование природных ресурсов, и создание государственных регистра выборов и переноса загрязнителей.

"На законодательном уровне определяются сферы экономической деятельности с соответствующими проектами, по которым обязательно проведение экологических общественных слушаний. Вводятся нормы по опубликованию заключений государственной экологической экспертизы на интернет-ресурсе в течение 5 дней после подписания природопользователем", – сообщил министр энергетики Владимир Школьник, выступая с докладом.

Как он пояснил, это, в свою очередь, поспособствует прозрачности и вообще доступности экологической информации.

"В соответствии со ст. 9 Орхусской конвенции расширяются права общественных объединений обращаться в суд за защитой прав физических лиц, действующих в интересах населения. И они освобождаются от судебных издержек, госпошлины при проведении разбирательств в суде. Защищается общественность в этом плане", – добавил Школьник.

Также в Экологическом кодексе предполагается предусмотреть вопросы сбора, хранения, пополнения, предоставления общественности полной экологической информации.

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