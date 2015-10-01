Свежий выпуск Экологический контроль Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

С начала года проверками экологического контроля было охвачено 94 природопользователя, в результате выявлено 171 нарушение, наложено 125 административных штрафов на сумму 37,3 млн тенге. За ущерб, нанесенный окружающей среде, предъявлено 32 претензии на 1 359,8 млн тенге. При этом отмечено, что одной из основных экологических проблем областного центра является загрязнение атмосферного воздуха крупными промышленными предприятиями, городским полигоном и объектами АО «Акбулак».

Аким указал на необходимость разработки плана мероприятий по улучшению экологической ситуации в области на 2015–2016 годы, а также дал задание проработать с ЕБРР вопросы финансирования строительства полигона твердо-бытовых отходов и проекта реконструкции самотечной канализации района «Жилгородок». Актюбинскому филиалу РГП «Казгид­ромет» поручено на постоянной основе предоставлять в департамент экологии информацию о высоком загрязнении атмосферного воздуха.

На совещании также были рассмотрены промежуточные итоги ремонт­ных работ на автодорогах области, акцентировано внимание на качестве дорожного покрытия, которое должно выдержать зимние холода.

Вместе с тем акиму Актобе поручено в тесном взаимодействии с ДВД упорядочить движение транспортных средств по городу, а также внести предложения по разгрузке дорожного движения с учетом строительства развязки автомобильных дорог, надземных пешеходных переходов, мостов и тротуаров. Были заслушаны доклады руководителей управлений строительства, архитектуры и градостроительства.

Наряду с этим глава региона напомнил о необходимости усиления работы мобильных групп «народного контроля» совместно с областным филиалом партии «Нур Отан» по мониторингу цен на социально значимые продукты питания.



