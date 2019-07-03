​Экологично и экономично

О преимуществах этого вида отопительных агрегатов шла речь в областном акимате, где на днях прошло совещание, посвященное вопросам развития альтернативных источников энергии.

В регионе успешно ведется работа по установке тепловых котлов на биомассе. Вместо дорогого угля в качестве топлива в них используется солома, в которой на севере республики нет недостатка. Опыт хозяйств и организаций, перешедших на такую систему отопления, доказывает ее экологичность и экономичность.

В области уже имеется около 100 биокотлов. В нынешнем году планируется установить еще 27, будут подключены 48 бюджетных объектов. Это позволит более эффективно расходовать бюджетные средства.

«Наш регион обладает большими возможностями по выработке альтернативной энергии. В результате диверсификации мы увеличили объемы масличных культур. Лен – высокорентабельный и экспортоориентированный продукт. Солому мы используем как альтернативную энергию. 1,5 тонны льняной соломы заменяет тонну угля. За 3 года сэкономили 150 миллионов тенге бюджетных денег. Сейчас 61 бюджетный объект подключен к биокотлам. В целом мы можем экономить до 500 миллионов тенге. Наша задача – подключить максимальное количество бюджетных организаций. Сэкономленные средства направим на ремонт дорог и водоснабжение», – отметил глава региона Кумар Аксакалов.

Сборка биокотлов будет производиться в областном центре, что позволит удешевить расходы на их установку. Новое производство наладил Петропавловский завод тяжелого машиностроения.

Первый котел отечественного производства мощностью 1 МВт планируется запустить в Есильском районе. Он будет в 2 раза дешевле зарубежных аналогов.