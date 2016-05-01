​Экологии – особое внимание

704
фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

В ходе встречи Б. Байбек доложил Главе государства об исполнении поручений, данных на совещании по развитию Алматы.

В частности, акиматом города было принято постановление по ограничению этажности застройки выше улицы Аль-Фараби, введен запрет на въезд автомобилей на территорию высокогорного спортивного комплекса «Медеу» и горнолыжного курорта «Шымбулак». При этом в целях стимулирования перехода на экологически чистый вид транспорта разрешен въезд электромобилям.

Реализуется комплекс мер в рамках обеспечения города качественной агропродовольственной продукцией. Так, под эгидой Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» ведется работа по развитию межрегиональной кооперации. Кроме того, возводятся объекты в рамках расширения транспортной и торговой инфраструктуры, что позволит снизить сезонные колебания цен на овощную продукцию. В Алатау­ском районе завершается проект по созданию тепличного комплекса, который позволит, в частности, на 75% снизить потребность в завозимых помидорах. При поддержке регионов страны в текущем году в городе планируется проведение 800 сельскохозяйственных ярмарок.

Также аким Алматы проинформировал о принимаемых мерах по реализации программы «Алматы-2020», реформе КСК, созданию новых рабочих мест в Алматинском агломерационном поясе.

Кроме того, обеспечена подот­четность государственных органов перед населением, обсуждение горожанами ключевых вопросов, проведено заседание Общественного совета.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента. 

Популярное

Все
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
Куба объявила национальный траур по убитым в Венесуэле военным
Трамп пообещал Родригес «судьбу похуже, чем у Мадуро»
Более 45 тыс. домов и 2 тыс. предприятий остались без электроэнергии в Берлине
«Меня не интересует содержание таких бесед»: Токаев – о встрече Назарбаева с Путиным
Исправлением исторического абсурда назвал Токаев строительство АЭС
Токаев – о событиях Қаңтара: Ряд руководителей не выдержали экзамен на верность Отечеству
Не повод сеять панические настроения – Токаев о налоговой реформе
В ЮАР около 150 человек пострадали от удара молнии
Нет желания посредничать в международных спорах, так же, как и стремления работать в ООН – Токаев
Не собираюсь менять президентскую форму правления на парламентскую в угоду личным интересам - Токаев
Минздрав заявил о резком снижении смертности от рака в Казахстане
«Недопустимо в мирное время»: Президент – о гибели и травматизме в армии
«Занимаюсь йогой, играю в настольный теннис» – Токаев ответил на вопрос о своем здоровье
В Японии продали тунца по рекордной цене
Байден получает крупнейшую пенсию среди всех президентов США
Легализацию наркодоходов пресекли в Кызылординской области
Подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России
2025 год стал самым теплым в Китае за последние 60 лет
Экс-руководителя колонии осудили в Павлодаре
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Зампреда АРРФР освободили от должности
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Контроль и социальные приоритеты
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]