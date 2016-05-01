фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

В ходе встречи Б. Байбек доложил Главе государства об исполнении поручений, данных на совещании по развитию Алматы.

В частности, акиматом города было принято постановление по ограничению этажности застройки выше улицы Аль-Фараби, введен запрет на въезд автомобилей на территорию высокогорного спортивного комплекса «Медеу» и горнолыжного курорта «Шымбулак». При этом в целях стимулирования перехода на экологически чистый вид транспорта разрешен въезд электромобилям.

Реализуется комплекс мер в рамках обеспечения города качественной агропродовольственной продукцией. Так, под эгидой Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» ведется работа по развитию межрегиональной кооперации. Кроме того, возводятся объекты в рамках расширения транспортной и торговой инфраструктуры, что позволит снизить сезонные колебания цен на овощную продукцию. В Алатау­ском районе завершается проект по созданию тепличного комплекса, который позволит, в частности, на 75% снизить потребность в завозимых помидорах. При поддержке регионов страны в текущем году в городе планируется проведение 800 сельскохозяйственных ярмарок.

Также аким Алматы проинформировал о принимаемых мерах по реализации программы «Алматы-2020», реформе КСК, созданию новых рабочих мест в Алматинском агломерационном поясе.

Кроме того, обеспечена подот­четность государственных органов перед населением, обсуждение горожанами ключевых вопросов, проведено заседание Общественного совета.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.