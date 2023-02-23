Экология Атырау

Вчера координатор Атырауского регионального штаба «Байтақ» Амандык Байкутов и кандидат в депутаты Мажилиса Парламен­та Марал Кошенов встретились с коллективом ТОО «West DALA» – предприятия по сбору, транспортировке и переработке отходов в Атырау.

В рамках встречи сотрудникам товарищества была разъяс­нена важность предстоящих выборов. Партийцы рассказали о своей программе и целях. Поднимались острые вопросы региона, обсуждались пути их решения.

Атырауская область – один из самых неблагополучных по экологии регионов страны. Из-за увеличения количества транспортных средств уровень загрязнения воздуха весьма высок. Из года в год усложняется и проблема нехватки воды, в том числе для сельскохозяйст­венных нужд. Среди других вызывающих опасение и требующих решения вопросов, поднимавшихся на встрече в Атырау, – снижение уровня воды Каспийского моря, участившие­ся пыльные бури.