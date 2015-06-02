Экология и аудит

Свежий выпуск
584
Ада ДЕМИНА
Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по улучшению и развитию экологической аудиторской деятельности, выявление административных барьеров в этой сфере и их устранение.
Стороны договорились осуществлять независимую экспертизу проектов законодательных и иных нормативных правовых актов в области финансового и экологического аудита и сопутствующих услуг. Предусмотрен обмен аналитической, статистической и иной информацией, отмечается в сообщении Национальной экологической аудиторской палаты.

Популярное

Все
Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии
Дорогу и возможности – молодым
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Увеличить объем подачи питьевой воды в Актау обещают до конца ноября
Ни закупочных цен, ни субсидий
Будущее детей родители связывают с новой школой
В Петропавловске состоялась международная выставка голубей
В Алматы прошел творческий вечер поэтессы и певицы Аксункар Акынбаба
Музыкальная машина времени
Инновации и инклюзивность
Точки духовного притяжения
«Казаханимация» запустила серию международных мастер-классов
Пришел в кино, а там...
Урок мужества провели в Нацгвардии
Доля шутки
Ироническая сказка для взрослых
Легенда купеческой эпохи оживает в Петропавловске
Музейный уголок
Молодое пополнение принимает присягу
Итоговая проверка
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Кто и как охотится за нашими детьми?
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Строительство завода будет возобновлено
Макпал Жунусова пожаловалась на FlyArystan
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Редкие породы собак представили на международной выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шатры и юрты Великой степи
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы

Читайте также

Пришел в кино, а там...
Музейный уголок
«Казаханимация» запустила серию международных мастер-классов
Миллионы на подсветку

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]