Экология и аудит Свежий выпуск 584 Ада ДЕМИНА

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по улучшению и развитию экологической аудиторской деятельности, выявление административных барьеров в этой сфере и их устранение.

Стороны договорились осуществлять независимую экспертизу проектов законодательных и иных нормативных правовых актов в области финансового и экологического аудита и сопутствующих услуг. Предусмотрен обмен аналитической, статистической и иной информацией, отмечается в сообщении Национальной экологической аудиторской палаты.



