Экология в приоритете

До 2025 года в Атырауской области планируется реализовать 20 проектов по улучшению экологии и окружающей среды.

Для этого потребуется 41,4 млрд тенге. В целом «дорожная карта» по улучшению экологической обстановки в регионе состоит из 40 различных направлений. Об этом рассказал руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нурлан Жантоков. По его словам, в течение ближайших пяти лет на эти цели потребуется 41,4 млрд тенге. Из них 27,5 млрд – из рес­публиканского бюджета, 4,5 млрд тенге – из местного, а 9,4 млрд тенге – это частные инвестиции.

За эти годы необходимо рекультивировать поля испарения «Тухлая балка», пруда испарителя сточных вод «Квадрат». Далее в списке значатся очистные лагуны – поля испарения завода «Болашак», реконструкции канализационных очистных сооружений в правой части города Атырау и другие объекты.