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Экология в широком значении
Кайнар ТАУКОВ
Во время встречи с жителями региона кандидат в Президенты ознакомил присутствующих с ключевыми направлениями своей предвыборной программы, которая базируется на решении ключевых экологических вопросов, имеющих важнейшее значение для стабильного и успешного развития и фактически определяющих наше будущее.
Абельгази Кусаинов отметил, что сегодня необходимо говорить об экологии не только как о разделе биологии, но и в более широком значении. Экология должна стать междисциплинарной наукой, которая изучает проблемы взаимодействия человека с окружающей средой.
– С появлением человека и развитием его хозяйственной деятельности в эволюции биосферы начал действовать новый фактор – антропогенный. Человек стал использовать биосферу для удовлетворения своих потребностей. Но как бы мы ни пытались менять окружающую среду, жизнь на Земле развивается по строгим законам природы. Именно поэтому человеческая цивилизация для обеспечения своего устойчивого развития также должна следовать этим законам и принципам. Жить в согласии с природой – один из основополагающих принципов существования человека на Земле, – отметил выступающий.
По словам Абельгази Кусаинова, XX столетие, сформировавшее качественно новые отношения науки, техники и технологий, колоссально увеличило масштабы воздействия общества на природу и поставило перед человечеством целый ряд чрезвычайно острых проблем.
Поэтому первостепенной задачей, по мнению кандидата, должны стать рациональное и плановое использование природных ресурсов, защита окружающей среды от загрязнений, внедрение плановой системы государственного контроля.
Представляя свою платформу, кандидат особо подчеркнул, что современный человек истощает невозобновляемые природные ресурсы и ставит под угрозу продукцию даже возобновляемых ресурсов.
– Загрязнение окружающей среды приобретает все более острый, тревожный характер. Уже сегодня имеется нехватка более 6 гектаров плодородной земли на каждого из 7 миллиардов землян, и этот показатель ввиду прогнозного роста населения планеты будет ухудшаться.
Более того, процессы экологической деградации приобретают характер глубокого экологического кризиса. Вопрос о сохранении природы превращается в вопрос выживания человечества. Частота стихийных бедствий на планете в период с 2000 года только за 6 лет возросла на 187% по сравнению с предыдущим десятилетием.
Еще одним аспектом предвыборной программы кандидата А. Кусаинова являются вопросы промышленной безопасности.
По его словам, промышленная безо­пасность – это неуклонное соблюдение требований технических регламентов, норм о безопасности продукции и процессов, о многоуровневых стандартах и сертификации.
– Моя цель – добиться прозрачности и правильности исполнения этих норм, – подчеркнул кандидат.
Все организации, эксплуатирующие опас­ные производственные объекты, обязаны заботиться о безопасности своих работников, объектов и окружающей среды. Все предприятия должны построить свою работу так, чтобы минимизировать вредное воздействие на окружающую среду.
Перед представителями общественности выступил руководитель регионального штаба Садиржан Жекенов, который отметил актуальность экологической проблематики и необходимость своевременного решения экологических проблем.
– Мы должны своевременно реагировать на возникающие экологические вызовы, быстро решать проблемы загрязнения окружающей среды, почвы, воды. Но самое главное – мы не должны допускать возникновения этих проблем. В этом вопросе сознательность должны проявить сами граждане. Также необходимо уделить внимание эколого-просветительской деятельности. Мы должны прививать в обществе знания об экологии, принципы безопасного и экологичного существования, знания о необходимости беречь и сохранять природу и окружающую нас действительность, – отметил С. Жекенов.

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