Экологизация сознания и воспитания 621 Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

фото автора

Так уж было задумано, что замечательную встречу вплоть до мелочей подготовили и наполнили идеями девять лучших волонтеров-активистов из Алматы, Актобе, Караганды и других городов Казахстана, минимизируя тем самым участие взрослых и маститых. В этом и заключалась особенность форума, организованного Фондом А. Назарбаевой «Жандану әлемi» при поддержке Министерства образования и науки. К слову, I Национальный экологический форум молодежи состоялся в апреле прошлого года по личной инициативе Алии Назарбаевой, учредителя фонда.

Нынешний форум расширил географические границы и вылился в международную встречу, на которую приехали ученые-эксперты из Германии и Финляндии. Они рассказали ребятам о возможностях получения экологического образования за рубежом. Всего в работе приняли участие 1 517 делегатов из 34 высших и средних специальных учебных заведений страны, представляющих все регионы Казахстана. Встречу открыла презентация международных образовательных программ в области экологии и видеоролик об истории фонда «Жандану әлемi», созданного для развития и поддержки молодежных экологических проектов.

– Для растущей экономики Казахстана вопросы окружающей среды с каждым годом приобретают все большую значимость, – отметил заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК Сергей Тохтаров. – Главная цель форума – реализация Концепции по переходу республики к «зеленой» экономике в области экологического просвещения и формирования экологической культуры и сознания, активное приобщение молодежи к исследовательской, практической, общественной работе, связанной с решением актуальных экологических проблем.

По мнению проректора по социальному развитию вуза Шолпан Джаманбалаевой, эти проблемы не будут преодолены пока не изменится экологическое поведение всего социума. Здесь основная роль принадлежит экологизации сознания и воспитания. Участники обсудили теоретические и практические знания в сфере природоохранной деятельности и планирование совместных «зеленых» проектов в рамках Республиканского конкурса научно-исследовательских работ, старт которому был дан в октябре прошлого года. В состязании участвовало 90 разработок, прошедших отборочный тур. Авторы лучших проектов станут обладателями специальных премий.

Экофорум включил в себя конкурсную программу среди вузов на тему «Мой зеленый город – город моей мечты», реализованную на территории Ботанического сада, экскурсионный тур в урочище Медео, конкурс видеороликов «Все начинается с семьи» и выставку детского творчества «Добрая планета Детства» в рамках социального проекта. На уникальной диалоговой площадке были презентованы научные, социальные и творческие проекты, объединяющие инициативную, созидательную молодежь и впервые – дошколят и школьников из села Алгабас Павлодарской области. Малыши-то и представили яркую познавательную выставку рисунков на экологическую тематику.

– Таким образом, мы создаем систему непрерывного экологического воспитания и образования, – убежден директор фонда «Жандану әлемi» Мурат Исаханов, – стремимся, чтобы каждый из участников форума увез с собой понимание, что любовь к родной земле начинается с понимания собственной ответственной позиции за будущее нашей страны.