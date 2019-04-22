​Экомост на чистую планету

Идеями о том, как сберечь природу родной страны, на Международном экологическом форуме для детей и родителей «Экомост в будущее», состоявшемся в школе-гимназии № 83, поделились свыше тысячи школьников из всех регионов Казахстана. Кроме того, столичные школы представили прекрасную выставку «Эко-challenge», наглядно демонстрирующую, насколько успешно в наших учебных заведениях через проектное моделирование формируются экологические компетенции, развиваются STEM-образование и экоремесленничество, продвигаются IT-технологии.

С большим интересом ноу-хау в области экологии рассматривали председатель попечительского совета Фонда развития общест­венно значимых инициатив Алия Назарбаева, вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева и другие почетные гости.

Учащаяся 8 «З» класса столичной школы № 16 Жасмин Вишнякова представила вниманию посетителей выставки инсталляцию к сказке К. Чуковского «Муха-Цокотуха», которая вполне может пригодиться на уроке литературы. Все экспонаты сделаны из твердых бытовых отходов (ТБО), оставшихся пос­ле ремонта. Паук, к примеру, состоит из пластиковых стаканчиков, лапки его – из шлангов от стиральных машин.

А вот на уроке истории будет кстати батыр, на изготовление которого ушло несколько десятков дисков. Пригодятся также юрта, бесык, тоже исполненные из ТБО. Но и это не все. Ученица 9 «Г» этой же школы Аруна Аубакирова продемонстрировала головизор – своеобразный информационный канал.

Устройство смонтировано из вышедших из строя парт, стендов, стекла и списанных компьютеров, которые подают изображение на стеклянную пирамиду, придавая ему голографический эффект. Это доступный информационный канал, считают школьники, он способен вещать на большую аудиторию, не стоит ни копейки, а потому эту идею может взять на вооружение любая школа.

Заботятся школьники и об озеленении наших городов. Под руководством представительницы родительского комитета школы-гимназии № 2 Татьяны Коршуновой гости посеяли семена яблони и рябины, собранные ранее ребятами. Они обязательно прорастут, и в питомниках уже за молоденькими саженцами будут ухаживать школьники. А потом маленькие деревца высадят на территориях школ и на аллеях столицы.

А вот учащиеся школы-лицея № 79 третий год изготавливают в мастерских под руководством дедушек и пап скворечники, да не простые, а дизайнерские, похожие на теремки и дворцы. В 2018 году 200 таких домиков для птиц отвезли в Бурабай, а в нынешнем они появятся в Президентском парке столицы.

Была богата экспозиция и художественными работами. Девятиклассница школы-гимназии № 4 им. Жамбыла Аяулым Жабаева делает картины из натуральных, а значит, экологичных материалов: прямо на выставке на фетр она вык­ладывала цветную шерсть и создавала удивительно яркие и, кажется, живые пионы. Таких картин, собранных методом сухого валяния и помещенных под стекло, у школьницы много. Этому искусству на уроках художественного труда ее научила педагог Галия Кауыпбаева.

– Я рисую с 4 лет, а с 12 меня заинтересовали комиксы, – рассказывает ученица 9 «А» класса школы-лицея № 28 Ева Агафонова. – Искусство комиксов не очень развито у нас, и мне хотелось бы популяризовать его. Своими работами призываю не закрывать глаза на проблемы экологии, а решать их. Детям нравится смотреть комиксы, а значит, мой призыв будет понят ими.

В дни форума юные спикеры из регионов за «круглым столом» «Экомир. Кто меняет этот мир?» озвучили десятки докладов. Их проекты касаются проблем переработки пищевых отходов в условиях городских квартир, внедрения принципов «зеленого офиса» в школах, исследований водных ресурсов казахстанских рек. Ребята высказали свое видение относительно решения актуальных вопросов в облас­ти охраны окружающей среды, энергосбережения и развития перерабатывающей отрасли Казахстана, в деле реализации Целей устойчивого развития.

Также в рамках форума были подведены предварительные итоги Республиканского конкурса «Эко-challenge». Победители национального тура получат гранты и право представлять страну на Международном финале конкурса «Климатическая шкатулка».