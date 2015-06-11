Экономическая инклюзия поможет в борьбе с глобальным терроризмом – Король Иордании
Ксения Воронина
В борьбе с глобальным террором необходимо использовать всеобъемлющий подход, ключом которого является экономическая инклюзия. Об этом заявил король Иордании Абдалла II, выступая на V Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.
"Когда речь заходит о борьбе с глобальным террором, мы должны использовать всеобъемлющий подход. И он начинается с решения тех условий, которые эксплуатирует группа террористов. Экономическая инклюзия является ключом. Круг процветающих и имеющих возможность должен быть увеличен, чтобы дойти до уязвимых сообществ, в особенности молодежи. Кроме того, необходима международная приверженность помощи страдающим в кризисных зонах. И поддержка политических решений, которые обеспечивают национальное единство и продвигают стабильное будущее. Беженцы и принимающие их страны нуждаются в глобальной поддержке. Такая помощь направляет критически важный посыл – что люди, которые нуждаются, не остались одни, что мы все – близкие соседи", – заявил Абдалла II.
Сегодня, добавил он, большинство людей являются членами духовного сообщества. А мусульмане и христиане, которые представляют половину человечества, "живут бок о бок, как сограждане". "Однако наше глобальное сообщество подвергается угрозе агрессивных сил, нацеленных на религиозные различия. Каждая основная религия сталкивается с этим злом, мы должны это признать и бороться с этим", – подчеркнул Абдалла II.
Он заявил, что мусульмане сталкиваются с яростной атакой сектантов, которые "искажают веру в попытке оправдать чудовищные преступления, призывают к сектантству и мятежу, уводят молодежь от построения лучшего будущего".
"Важно понять, что эти группы являются меньшинством, лишь маленькой частицей мусульман мира, а праведных мужчин и женщин – 1,5 миллиарда. Но капля яда может отравить колодец", – сказал иорданский Лидер.
Он также подчеркнул, что реальная и действительная вера не наполнена насилием.
"Наша вера учит тому, что не праведно – оскорблять и проявлять неуважение к Богу и религии, не праведно – проводить дискриминацию и преследовать других, не праведно – осквернять святыни. Нас учат и тому, что праведно – уважать и поддерживать друг друга, праведно – милосердие, праведно – работать вместе во имя общего блага. Эти ценности разделяются и вашими религиями так же, как и моей", – сказал глава Иордании.
Абдалла II призвал сделать эти постулаты частью повседневной жизни. Он также обратился к лидерам религиозных конфессий с просьбой "повернуть этот мир в сторону от зла, насилия и разделения".
Король Иордании выразил благодарность Лидеру Казахстана за организацию такого мероприятия и возможности сделать заявление о глобальных угрозах: "Господин Президент, мой брат, для меня огромная честь принять ваше приглашение и стать участником этого Съезда лидеров мировых религий здесь, в красивейшем Казахстане, который обладает благородной репутацией в качестве связующего звена между Востоком и Западом, страны великих достижений. Но в основном я хочу поблагодарить Вас за постоянное привлечение внимания к международному диалогу, потому что мы столкнулись с теми, кто представляет настоящую угрозу для нашей религии и нашего мира, отщепенцы нашей религии – хавариджи".
Напомним, что ранее Абдалла II встретился с Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в Акорде.