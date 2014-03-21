Экономическая политика Казахстана на современном этапе

Практически ни одной стране мира не удается увернуться от экономических ударов, потрясений финансовых шоков. Главное – выйти оптимально из этих неприятных процессов, не растерять накопленное, удержать достигнутое, обеспечить устойчивость национальных экономик, сделать соответствующие выводы, восстановить экономический рост.

Коррекция мировой финансовой политики: выученные уроки после кризиса

Ведущие страны после финансового кризиса 2007–2008 гг. разработали и стремятся внедрить надежные антикризисные механизмы. Основное в них – это проведение целого комплекса защитных мер, корректирующих экономическую, финансовую, денежно-кредитную, эмиссионную, банковскую политику, направленных на повышение устойчивости национальных экономик. Так, ЕС, после того как первые антикризисные меры привели к долговому кризису, развернул борьбу за оптимизацию бюджетных расходов, особенно в социальной сфере. Несмотря на протес­ты населения, в первую очередь в Южной Европе (Греции, Испании, Португалии), социальные бюджеты этих стран были существенно урезаны. Реструктуризация, сокращение расходов привели к серьезному рос­ту безработицы, в Испании ее уровень превысил 25%. В 2014 году эти страны стали выходить из рецессии, динамика развития экономик хотя и небольшая, но позитивная.

Китай продолжает курс на подъем внутреннего спроса. В этой стране рост государственных расходов на реализацию дорогостоя­щих инвестиционных программ приходит в противоречие с рыночными механизмами. Неэффективное использование части солидных инвестиционных ресурсов, похоже, стало головной болью китайского руководства. Хотя эти проблемы не афишируются, однако, по данным независимых экспертов, негативное влияние на китайскую экономику этих и других факторов будет нарастать. В последнее время вновь возрастает интерес к экспорту. Внутренние резервы все еще не могут компенсировать масштабы внешнего спроса. Самочувст­вие второй экономики мира будет влиять на многие страны мира, которые с напряжением следят за развитием событий в Поднебесной.

Особое внимание экспертов привлекает положение юаня, который, начиная с конца 2013 года, занял второе место среди используемых в международных торговых расчетах валют. В Китае полагают, что юань долгое время укреплявшийся к доллару и резко опустившийся в последние недели на 0,86%, должен обладать естественной волатильностью, возможностью движения курса в обоих направлениях. Этот процесс рассматривается как логичное звено в превращении юаня в свободно конвертируемую мировую валюту в ближайшие годы. Ожидается, что в течение 2014–2015 годов объем ежедневных торгов в юанях вырастет до 1 трлн. долл. Только за последние три года этот показатель вырос со 120 млрд. долл. до 634,9 млрд. в 2013 году.

США, где самый высокий внут­ренний долг, ФРС решили изменить политику поддержания доллара. Госдолг США, оформленный казначейскими бумагами в 2013 году, превысил 11,7 трлн. долл. Бюджет этой страны, пополняемый путем выпуска значительного числа казначейских обязательств, лишился серьез­ной подпитки со стороны ФРС. На нее приходилось 2 159,5 млрд. долл. казначейских бумаг, что составляет 16,6% всего государственного долга США. Следует иметь в виду, что действует особый механизм программы количественных смягчений ФРС, которая нацелена главным образом на скупку на финансовом рынке США так называемых «мусорных» облигаций в обмен на обязательства покупки их владельцами казначейских бумаг. В январе 2014 года ФРС сократила выкуп активов на 10 млрд. долл. в месяц – до 65 млрд. В феврале нынешнего года сократила выкуп с 40 млрд. до 35 млрд. долл., ипотечных бумаг – с 35 млрд. до 30 млрд. долл. В целом действия ФРС направлены на оздоровление финансовой системы США. Острые дебаты в сенате по вопросу чрезмерных объемов государственного долга оказывают воздействие и на ФРС, которая адекватно корректирует свою политику на финансовом рынке страны.

В январе 2014 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава МВФ Кристин Лагард обратила внимание на то, что экономические шоки в современном мире не знают границ. Особенностью государственного долга США является увеличение у иностранных держателей казначейских бумаг минфина. В 2013 году этот объем составил 5 590 млрд. долл. Главными зарубежными держателями казначейских бумаг США являются Китай (1 277,3 млрд.) и Япония (1 135,4 млрд. долл.), или 43,2% таких активов. На страны Западной Европы приходилось 898,4 млрд. долл., на экспортеров нефти – 257,7 млрд. долл. И поэтому любая серьезная ситуация на финансовом рынке США влияет на самочувствие мировой финансовой системы.

Как и следовало ожидать, действия ФРС по программе количественных смягчений способствовали распродаже инвесторами активов развивающихся стран и возвращению капиталов в США. Это привело к обвалу курсов валют целого ряда развивающихся стран: южноафриканского рэнда на 6,6%, аргентинского песо на 18,6%, индийской рупии, таиландского бата, бразильского реала, турецкой лиры, российского рубля. Пик падения пришелся на начало года – январь и февраль 2014 года.

Бразилия, Турция и другие страны, испытывающие сильнейшее давление на свои валюты, резкое падение курса национальных валют, рост инфляции, развернули борьбу за устойчивость нацио­нальных финансовых систем. В этих странах были подняты ставки по валютным депозитам и другие меры. Так, турецкий Центробанк увеличил ставки по недельным РЕПО с 4,5 до 10%, ставку overnight по кредитам – с 7,75 до 12%, ставку по депозитам – с 3,5 до 8%. Ключевые ставки повысили ЦБ Индии с 7,5 до 8%, ЮАР. Центро­Банк Бразилии заявил о намерении выделить 60 млрд. долл. на поддержку национальной валюты и еженедельно покупать национальную валюту на 3 млрд. долл. В результате столь неординарных мер в настоя­щее время ситуацию удалось выправить, капиталы возвращаются в эти страны, курсы валют стабилизируются и даже укрепились.

В России в условиях снижения темпов роста, которое характеризуют как экономическую стагнацию, усилился отток валютных резервов, инвестиций. Она вынуждена корректировать курс рубля. Ожидается, что снижение курса к доллару достигнет в ближайшее время до 20%. Состояние неопределеннос­ти в российской финансовой, банковской системах сохраняется. Курс рубля к доллару и евро бьет негативные рекорды, преодолевая исторические максимумы. Руководство российского экономического и финансового блока придерживается осторожного оптимизма и предполагает, что «дно» снижения курса рубля будет достигнуто в обозримые сроки.

Ситуация в российской экономике требует повышенного внимания со стороны Казахстана. Взаимные консультации в рамках ТС должны быть углублены.

Экспорт РК отдельных видов продукции (млн. долл.)

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Прокат стальной 1 608 2 073 1 344 1 248 2 157 1 279,1 Уголь 521,8 863,0 548,9 488,2 1 899,3 1 036,7 Газ природный 621 1 979 1 802 1 677 3 820,8 3 619,9 Золото 397,3 551,8 652,8 865,2 983,5 862,7 Медная руда 248,3 357,2 456,6 545,6 880,7 818,1 Алюминий 23,6 286,7 186,5 362,4 523,9 461,9 Сера 69,8 513,4 60,1 156,1 498,9 442,9 Свинец 244,3 202,8 116,4 177,4 356,1 323,8 Хромовая руда 218,2 428,7 178,6 211,4 366,7 297,3 Марганцевая руда 52,8 192,1 68,9 64,4 105,5 79,8

Корректировка курса тенге – защитная стена от глобальных шоков

Курсовая политика является одним из важных инструментов регулирования национальных финансовых систем. Практичес­ки все страны внимательно отслеживают динамику валютных курсов. Значимость своевременной коррекции национальных валют возросла в связи с существенным ростом процессов глобализации, усилением взаимо­связи экономик стран мира. Негативное воздействие имеют как неоправданное укрепление, так и чрезмерное занижение курсов национальных валют, они могут деформировать экономические отношения, внешнюю торговлю. Поддержание оптимального баланса интересов как экспортеров, так и импортеров не предмет особого искусства, а результат высококачественного анализа. Золотая середина курсов национальных валют должна быть в цент­ре внимания центральных банков, финансистов любой страны.

Очевидно, что все вышеперечисленные факторы оказали свое влия­ние на тех, кто в нашей стране активно работает с иностранной валютой. Выросли депозиты в долларах, увеличилось приобретение этой валюты на бирже, обменных пунктах. Многие стали, исходя из складываю­щейся ситуа­ции, страховаться от дальнейшего падения курса тенге. Есть главные пути поддержания валютного курса – свободное плавание или же регулирование посредством продажи конвертируемых валют, имею­щихся в резерве страны.

Казахстан, глубоко интегрировался в мировую экономику, торгует со 184 странами мира. Мы одни из крупнейших в мире экспортеров сырьевых ресурсов – нефти, газа, угля, урана, руд, цветных, черных металлов, зерна, муки. Экспортная квота превышает 76%. Коррекция курса тенге состоя­лась на уровне 20%. И это – очевидная поддержка экспортоориентированных секторов национальной экономики. Главный выигрыш получили экспортеры. В 2013 году экспорт составил 82,5 млрд. долл. (2012 г. – 86,4 млрд. долл.). В тенговом эквиваленте экспортный доход от курсовой разницы превысил бы 2,5 трлн. тенге, или порядка 13,5 млрд. долл. Основным экспортером у нас является добываю­щая отрасль, на которую приходится порядка 78% всей получае­мой выручки (64,3 млрд. долл.) от вывозимой продукции. В этой отрасли нефтегазовый сектор занимает порядка 70%, а на горнодобывающую отрасль приходится порядка 30%. Цены на нефть были и остаются стабильными. Экспорт нефти в 2012 году вырос на 1 268,4 млн. долл., нефтепродуктов на 793,4 млн. долл., урана на 588,7 млн. долл., рафинированной меди на 549,2 млн. долл., ферросплавов на 522,4 млн., серебра на 368,6 млн. долл., цинка необработанного на 263,6 млн., титана на 49,9 млн., цинковой руды на 36,2 млн., кварца на 36,4 млн., асбеста на 34,8 млн., нефтекокса на 34,8 тантала на 20,4 млн., промышленных газов на 19,3 млн.

Только по перечисленной группе прирост экспорта превысил 4 586,1 млн. долл. Рост экспорта также наблюдался при вывозе свинцовой руды, молибдена, ниобия, баритов, лома драгоценных металлов.

В последние годы рынок железной руды, черных металлов, угля испытывает серьезное давление мирового рынка. Так, в 2012 г. экспорт стального проката сократился на 877,9 млн. долл., угля на 862,6 млн., природного газа на 200,9 млн., золота на 120,8 млн., хромовой руды на 69,4 млн., медной руды на 62,6 млн. долл., алюминия необработанного на 62 млн., серы на 56 млн., необработанного свинца на 32,3 млн., марганцевой руды на 25,7 млн.

По перечисленным позициям экспорт сократился на 2 370,2 млн. долл. Снижение вывоза наблюдалось также при экспорте кокса, цемента, лома черных металлов, бериллия. Следует отметить, что ряд экспортных цен даже после снижения был выше уровня 2010 г. То есть речь не идет о резком падении спроса на казахстанские товары или обвале рынка.

В целом рост экспорта сырьевых товаров и продукции низкого передела превысил потери от снижения спроса на отдельные группы товаров в сумме 2 215,9 млн. долл. То есть можно говорить о том, что конъюнктурные колебания соответствуют рыночным законам спроса и предложения. Так, слабый спрос на металлургическую продукцию, в основном на стальной прокат, и невысокие цены были связаны с ситуацией на главных рынках сбыта, прежде всего в автомобильной промышленности ЕС. В настоящее время ситуация в еврозоне выправляется, что должно наряду с корректировкой курса тенге позитивно отразиться и на положении иностранных и отечественных компаний в металлургии Казахстана.

Дополнительный выигрыш от коррекции курса получат экспортеры зерна, муки, рыбной и другой агропромышленной продукции. Дополнительный доход от курсовой разницы в этой сфере может составить порядка 64 млрд. тенге, или 340–345 млн. долл.

Другая поддержка национальных товаропроизводителей заключается в том, что зарубежные поставщики аналогичной продукции вынуждены повышать цены на свои товары как минимум на 30%. Такая ситуация существенно повышает конкурентные преимущества отечественных товаропроизводителей.

Вместе с тем значительное число товаров, необходимых для предприятий, населения, все еще импортируется. Это как товары широкого потребления, так и комплектующие для действующих и вновь создаваемых инновационных предприятий. Импорт в 2013 г. вырос по сравнению с 2012 г. на 2,5 млрд. долл. и достиг 48,8 млрд. долл. Основную долю импорта составляют металлы и изделия из них, машины и оборудование (23,3%), древесина и изделия из нее, бумага и т. п. (12,3%), готовые пищевые продукты, алкоголь и табак (4,7%), продукция химической промышленности (4,6%), текстиль (2,4%), продукция растительного происхождения (2,2%), животного происхождения (1,9%), обувь (0,8%). Таким образом, на товары непосредственного потребления приходится порядка 12%, или 7,3 млрд. долл. Непосредственно на семейный бюджет может лечь нагрузка порядка 245 млрд. тенге. Остальные 88% подорожавшего импорта могут отразиться на себестоимости продукции.

В этих условиях для отечественного предпринимательства создаются благоприятные условия для импортозамещения. Импортеры вынуждены увеличивать цены реа­лизации как минимум на 20%. Их товары теряют свою конкурентную привлекательность. Практически все они будут вынуждены либо наценивать поставляемые товары, либо сокращать их импорт, если не прекратить вовсе. Хороший шанс получают предприниматели, ориен­тирующие свою дея­тельность на выпуск экспортоориен­тированной продукции. У них имеется возможность получать дополнительную экспортную выручку в пределах курсовой разницы, образовавшейся после корректировки. В целом новая ситуа­ция должна сдержать негативный процесс более быстрого роста импорта и снижения объемов экспорта во внешней торговле Казахстана, сложившегося по итогам 2013 г.

Другая проблема в том, что наши туристы, а их число превысило 275 тыс. в год, должны понести повышенные затраты на авиа­билеты, путевки. Аналогичная проблема коснется тех, кто выезжает на лечение в другие страны. На своем бюджете ощутят последствия коррекции курса и те, кто обучает своих детей за рубежом, а таких более 70 тыс.

Пенсионные накопления и депозиты в общей сумме превышают 6,7 трлн. тенге. Их долларовый эквивалент уменьшился на 1,4 трлн. тенге. Потери понесут и те, кто получал тенговые кредиты до 2009 г. под ипотеку, автомашины, бытовую технику, привязанные к курсу доллара.

На наш взгляд, исходя из реального потенциала Казахстана, а также учитывая максимально не только потери бюджета, но и населения, предприятий, можно было выбрать мягкую, плавную форму коррекции курса. Однако решение состоялось, и теперь нужно, тщательно и максимально полно анализируя ее последствия, разработать комплекс мероприятий, направленных на активное использование возникших положительных аспектов, а также нейтрализацию негативных последствий. В принципе, наши возможности позволяют не прибегать к инструментам шоковой терапии, которые подрывают доверие населения к проводимой экономической политике и не соответствуют стандартам развитых стран, в клуб которых мы настойчиво стремимся.

Позитивный эффект сыграют принимаемые контрмеры, направленные на снижение негативных последствий коррекции курса. Депозиты населения и предприя­тий превысили 3,7 млрд. тенге. Условные потери 740 млрд. тенге. При этом нужно иметь в виду, что основная часть депозитов физических и юридических лиц приходится на гг. Алматы и Астану. В Алматы объем депозитов в иностранной валюте составляет 62,5% и в нацио­нальной валюте 39,9% от республиканского уровня, что в общей сумме составляет 1 379,7 млрд. тенге. По данным экспертов, более 70% получателей дивидендов на акции проживают в гг. Алматы и Астане. Главный источник таких доходов – деятельность сырьевых компаний. Как известно, в основном доходные акции приходятся на нефтедобывающий сектор (75%) и горнодобываю­щую промышленность.

Внимательный анализ показывает, что они по своему качественному составу различны. В ходе коррекции эта категория вкладчиков номинально потеряла порядка 520 млрд. тенге. С другой стороны, как акцио­неры добывающего сектора, который и выиграл в результате продажи части валютной выручки на внутреннем рынке, они получат дополнительный реальный доход. Таким образом, основная часть держателей депозитов получит дополнительный доход на акции от увеличения экспортной выручки, которая образовалась от курсовой разницы в результате коррекции. То есть такие вкладчики депозитов, потеряв условно, реально получат дополнительный доход на акции, адекватно покрывающий эти потери. Последнее решение о повышении ставок по депозитам на 10% практически вдвое сократило условные потери от корректировки курса.

В пенсионных фондах накопления превысили 3,5 трлн. тенге, а депозиты достигли 3,7 трлн. тенге. Условные потери составили бы 144 млрд. тенге. Однако предпринятое повышение пенсий на 14% в 2014 году перекрывает условные потери 1 759 тыс. пенсионеров на 65%, а повышение ставок по депозитам на 10% перекрывает потери вкладчиков на 50%. С учетом того, что пенсионный возраст в среднем превышает 18 лет, систематическими повышениями размеров пенсий эти потери могут быть перекрыты многократно. В то же время реальное повышение пенсий позитивно отразится на покупательной способности этой категории населения. Повышение зарплаты работникам социальной сферы на 10% с 1 апреля 2014 года, которая превысила 605 млрд. тенге и составит порядка 61 млрд. тенге. С 1 июля 2015 года предусмотрено дополнительное повышение зарплаты работникам этой сферы от 36 до 52%. Кроме того, повышаются социальные выплаты льготникам на 12%, адресная социальная помощь вырастет на 12%, стипендии – на 10%. Вместе с пенсионной добавкой в 5,2 млрд. тенге общая сумма компенсаций и выплат 70 млрд. тенге и покроет в первый же год 58,6% условных потерь вкладов и пенсионных накоплений, и менее чем через два года потери будут компенсированы полностью.

Среди тех, кто потерял на коррекции курса, находятся представители малого и среднего бизнеса, получивших кредиты и закупившие товары для реализации. Для этой категории выделяется 1 трлн. тенге кредитных ресурсов по низким процентным ставкам. Эти ресурсы предполагается направить в первую очередь тем, кто занимается переработкой продукции. Для поддержки трудовых коллективов добываю­щих отраслей часть дополнительных доходов будет направлена на 10%-ное увеличение зарплаты непосредственно занятым на производстве. Представители агропромышленного сектора заявили о том, что цены на важнейшие продукты питания – хлеб, мясо, молоко, картофель – не будут повышаться.

Таким образом, в стране создается сбалансированный механизм компенсации потерь от корректировки курса тенге, которая позволяет сохранить устойчивость национальной экономики, повысить уровень ее сопротивляемости стрессам и шокам мировой экономики. Предстоит серьез­ный анализ уроков коррекции курса и результативнос­ти принимаемых мер. Возможны и другие дополнительные меры по компенсации не полностью учтенных потерь.

Окончание следует

Рахман АЛШАНОВ,

д. э. н., ректор университета «Туран»

Экспорт РК отдельных видов продукции (млн. долл.)

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Нефть 47 755 71 184 43 195 57 244 88 118 89 386 Ферросплавы 1 418 2 960 188 18 926 3 370,6 3 893,0 Медь рафинированная 2 516 2 502 1 407 1 866 2 878,7 3 427,9 Нефтепродукты 1 241 2 003 1 191 1 755 2 433,4 3 226,8 Элементы радиоактивные 857,9 1 303 1 619 2 093 2 164,2 2 752,9 Цинк 1 009 639,6 399,9 554,2 767,3 1 030,9 Серебро 311,0 314,8 270,8 333,6 618,3 986,9 Цинковая руда 224,4 98,3 62,5 137,7 231,5 267,7 Титан 130,7 144,3 92,9 103,9 169,2 219,1 Промышленные газы 90,4 177,0 65,3 111,1 184,2 203,5 Кварц 18,8 23,8 39,2 32,1 62,3 98,7 Тантал 20,4 42,3 31,2 26,1 66,2 86,6 Асбест 44,5 45,3 13,3 13,1 47,0 81,8 Нефтекокс 101,1 81,9 74,2 168,8 35,9 70,7

















