Экономические перспективы сузакской степи

Проложить намечено чуть более пяти километров рельсов. И это станет значимым шагом. Ведь речь идет о первых зримых сегментах индуст­риального проекта стои­мос­тью около 150 млрд тенге, способного существенно изменить промышленный профиль не только Сузакского района, но и всей Туркестанской области: параллельно с прокладкой железнодорожного отрезка пути начинается и сооружение самого производственного комплекса «Созак фосфат», запуск которого намечен на 2028 год.

Новая ветка проектной стоимостью 3 млрд 68 млн тенге будет примыкать к существующему железнодорожному пути. Для будущего перерабатывающего предприятия она станет важнейшей частью логистической схемы. По ней начнет осущест­вляться перевозка стройматериалов, оборудования и готовой продукции. Строительство рассчитано примерно на два года. Причем железнодорожную инфраструктуру планируется создать примерно на полгода раньше самого завода. Будущий комплекс разместится в 17 км от Шолаккоргана.

Получается своеобразная гонка: пока в степи появляются первые километры будущей железной дороги, на площадке формируется производственная база, которая должна дать начало новой химической цепочке.

Главный ресурс находится в недрах. По заключению Государственной комиссии по запасам, на месторождении подтверждено наличие порядка миллиарда тонн фосфоритовой руды. Содержание фосфора в ней оценивается примерно в 20–30%. Такая сырьевая база позволяет говорить о проекте с горизонтом не в несколько лет, а в несколько десятилетий.

При этом «Созак фосфат» задуман не как обычное горнодобывающее предприятие. Основная идея состоит в глубокой переработке фосфорита непосредственно на территории региона. Проектом предусматривается создание полного производственного цик­ла – от добычи и обогащения руды до выпуска химического сырья и минеральных удобрений.

После выхода завода на проектную мощность планируется ежегодно обогащать до двух миллионов тонн фосфатной руды, выпускать 1,6 млн тонн серной, 600 тыс. тонн фосфорной кислоты, по 600 тыс. тонн диаммонийфосфата (ДАФ) и моноаммонийфосфата (МАФ), а также около 350 тыс. тонн синтетического аммиака.

То есть речь идет о «цепочке», которая начинается на рудном месторождении, а заканчивается продукцией, необходимой сельскому хозяйству. Связь между фосфоритовой рудой в сузакской степи и сельским хозяйством на первый взгляд неочевидна. Но именно она определяет экономическую логику проекта.

Фосфор – один из ключевых элементов питания растений. Он необходим для развития корневой системы, энергетического обмена, созревания сельскохозяйственных культур. Поэтому отечественное производство фосфорсодержащих удобрений имеет огромное значение.

Казахстан получает возможность превращать собственное минеральное сырье не просто в концентрат или полуфабрикат, а в продукцию более высокого передела. Чем больше звеньев этой цепочки остается внутри республики, тем большая часть добавленной стоимости работает на казахстанскую экономику.

Для технологического претворения проекта в жизнь заключен EPC-контракт с Sinopec Nanjing Engineering Co., Ltd.

– Специалисты продолжают исследования производственной площадки и месторождения, отбирают керны, уточняют характеристики сырья и проверяют технологические решения, – рассказывает заместитель руководителя Группы компаний ТОО «ФТПК» Абзал Менлибеков. – Это принципиально важный этап. Для крупного химического производства необходимо заранее определить, как конкретное сырье поведет себя в ходе технологического процесса, какие параметры оборудования потребуются и каким будет выход конечной продукции.

В ближайшее время компания сосредоточится на проектировании и строительстве инженерной инфраструктуры, систем водо- и электроснабжения, закупе оборудования и возведении заводских корпусов. По данным инициаторов проекта, в ходе буровых работ на глубине около 220 метров обнаружена вода. Результаты ее анализа переданы специалистам для дальнейшей инженерной проработки.

Для завода уже определены необходимые мощности: потребность в природном газе составит около 440 млн кубометров в год, электрическая мощность – порядка 87 МВт. Запуск предприя­тия позволит создать до тысячи постоянных рабочих мест.

Однако промышленный эффект проекта значительно шире. На этапе возведения объекта потребуются строители, водители, механизаторы, инженеры и специалисты различных профилей. После ввода комплекса в эксплуатацию появится постоянный спрос на транспорт, ремонт, сервис, энергетику, лабораторные услуги, логистику...

Так что подготовка кадров – отдельная задача, стоящая перед компанией. Около 300 молодых специалистов намечено направить на обучение за рубеж. Это должно помочь сформировать кадровый резерв будущего производства.

Для местных жителей проект станет источником занятости уже на строительной стадии. При возведении крупных промышленных объектов Группа компаний в первую очередь ориентируется на привлечение местных кадров.

Инвестиции в 150 млрд тенге – это не только производственные корпуса и оборудование. Для работы комплекса потребуется новая энергетическая, транс­портная и инженерная инфраструктура. Предусматриваются подстанция на 220 кВ, локальные энергетические объекты, системы водоснабжения, автомобильные дороги и, как уже было сказано выше, собственная железнодорожная ветка.

По расчетам инвесторов, за первые десять лет эксплуатации объекта в бюджет страны поступит около 43,3 млрд тенге налоговых платежей. Кроме того, крупное производство всегда создает спрос у десятков смежных компаний – от строи­тельных и транспортных до поставщиков оборудования и ремонтников.

Для проекта такого масштаба отдельное значение имеют экологические решения. Одним из главных вопросов станет обращение с фосфогипсом – побочным продуктом производства фосфорной кислоты. Специалисты рассматривают возможность его максимального вовлечения во вторичный оборот, в том числе для производства стройматериалов.

В целом речь идет о том, чтобы экологические решения закладывались еще на этапе проектирования: в водообороте, очистке сточных вод, газоочистке, обращении с побочными продуктами и сокращении объемов окончательного захоронения отходов. Для современной промышленнос­ти экологическая безопасность не может быть приложением к производству. Она должна стать частью самой технологии.

Проект «Созак фосфат» включен в Карту индустриализации. Его потенциальное значение выходит далеко за пределы одного предприятия. Если заявленные параметры будут достигнуты, в Туркестанской области появится крупный комплекс по глубокой переработке минерального ­сырья, ориентированный одно­временно на внутренний рынок и экспорт. Продукцию планируется поставлять в Китай, Индию и страны Центральной Азии.

Для региона это возможность дополнить традиционный аграрный профиль крупной химичес­кой промышленностью. А для Казахстана в целом – возможность глубже перерабатывать собственные природные ресурсы, развивать производство удобрений и снижать зависимость от внешних поставок.