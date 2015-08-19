Экономические задачи времени 472 Досжан НУРГАЛИЕВ

Говоря о степени влияния глобального кризиса на экономику нашей страны, президент АО «Институт экономических исследований» Максат Муханов отметил, что во второй половине текущего года в мировой экономике наблюдается ряд негативных тенденций, которые необходимо учитывать Правительству в своей дальнейшей экономической политике. В частности, происходит дальнейшее замедление темпов развития мировой экономики, рост которой в текущем году, согласно прогнозу Международного валютного фонда, составит наименьший показатель за последние шесть лет – 3,3% к уровню мирового ВВП.

– Кроме того, в последнее время наметились и другие тенденции – волатильность на некоторых развивающихся рынках и падение темпов роста второй по объему экономики мира – КНР. По предварительным прогнозам, в текущем году рост экономики Поднебесья может не дотянуть до запланированного уровня 7%. То есть масштабы влияния текущего экономического кризиса куда значительнее, чем это ожидалось ранее, – отметил М. Муханов.

По мнению ученого, обрушение фондовых рынков, падение цен на энергоносители, девальвация китайского юаня и рецессия в экономике Российской Федерации могут дать старт новым деструктивным явлениям в глобальном масштабе, что, безусловно, окажет свое влияние на развитие казахстанской экономики. Дальнейшее ухудшение экономической ситуации в странах-партнерах соответственным образом отразится на отечественном экспорте.

– Сегодня сохраняется некая зыбкость и в экономике Европы. Наметившаяся за последние месяцы тенденция роста в Германии, Франции и Италии еще не внушает экспертам уверенности в том, что эта положительная динамика сохранится и станет отправной точкой в выходе ЕС из кризиса, – сказал ученый.

В этих условиях Казахстан должен хорошо подготовиться к тем изменениям, которые сегодня происходят в мире. На сегодня в стране сохраняются положительные темпы роста экономики. По итогам первого полугодия прирост экономики РК составил 1,7%, объемы инвестиций выросли на 4,4%, что свидетельствует о наличии у Казахстана достаточного антикризисного потенциала.

В рамках реализации пяти институциональных шагов спикеры отметили важность дальнейшего улучшения инвес­тиционного и делового климата в стране.

– Сегодня в стране реализуется ряд программ по поддержке малого и среднего бизнеса, которые в целом зарекомендовали себя неплохо. Тем не менее доля МСБ в экономике страны не превышает 25%, в то время как в развитых странах этот показатель достигает 60% и выше. В этой связи одна из задач государства состоит в развитии конкуренции и снижении доли государственного участия в различных секторах национальной экономики, – сказал М. Муканов.

В этом процессе, как считает спикер, наряду с передачей компаний квазигосударственного сектора в конкурентную среду и другими мерами необходимо усилить и повышать роль антимонопольного органа.

В рамках пресс-конференции спикеры ответили и на многие вопросы журналис­тов, касающиеся развития локальной и глобальной экономики.