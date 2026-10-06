Экономический эффект станет главным критерием одобрения цифровых ИТ-заявок

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить реализацию Digital Qazaqstan через систему госпланирования, исключить разрозненность цифровых и ИИ-проектов и усилить ответственность госорганов, сообщает Kazpravda.kz

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«Стратегия Digital Qazaqstan должна быть четко связана с системой государственного планирования», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Агентством по стратегическому планированию поручено до конца текущего года декомпозировать целевые индикаторы стратегии во все планы развития государственных органов, регионов и организаций квазигосударственного сектора. Отмечено, что реализация стратегии должна оцениваться не по количеству запущенных проектов, а по фактическому достижению установленных показателей.

Отдельное внимание уделено необходимости исключения разрозненности цифровых и ИИ-проектов госорганов. Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития поручено провести в двухмесячный срок ревизию реализуемых и планируемых цифровых проектов, определить дублирующие решения и обеспечить их консолидацию на единой архитектуре и общих государственных платформах. Это позволит сконцентрировать ресурсы на действительно значимых проектах и не финансировать одинаковый функционал несколько раз.

Премьер-министр подчеркнул, что реализация стратегии потребует значительных финансовых и технологических ресурсов. При этом нельзя допустить их распыления на большое количество разрозненных инициатив. В этой связи Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Министерством финансов проведет приоритезацию цифровых проектов.

«Надо обеспечить первоочередное финансирование решений, непосредственно влияющих на достижение показателей стратегии. Все новые бюджетные заявки на цифровизацию должны рассматриваться с учетом их соответствия архитектуре и приоритетам Digital Qazaqstan, а также ожидаемого экономического эффекта», — отметил руководитель Правительства.

В целом подчеркнуто, что за каждым направлением Digital Qazaqstan закреплены конкретные проекты, показатели, сроки и ответственные исполнители, а первые руководители несут персональную ответственность за достижение установленных результатов.

Общий контроль и координация закреплены за заместителем Премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым.

