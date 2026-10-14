Экономический горизонт возможностей

В сфере госуправления Конституция закрепляет модель «Сильный Президент – Влиятельный Курултай – Подотчетное Правительство». Для экономики это означает большую предсказуемость макроэкономического курса и снижение политических рисков,­ которые­ могут сдерживать крупный бизнес и иностранный капитал.

Однопалатный парламент – Курултай – способен обеспечить более оперативное принятие законов, регулирующих налоговую, бюджетную и инвестиционную политику. Введение должности­ Вице-­Президента добавляет системе­ элемент институциональной преемственности, что важно и для реализации долгосрочных стратегических проектов, включая индустриализацию и цифровизацию.

Создание Қазақстан Халық Кеңесі с правом законодательной инициативы формирует дополнительный механизм обратной связи между обществом, регионами и центром принятия решений. Для бизнеса и отраслевых объединений это также может стать дополнительной возможностью для продвижения инициатив, связанных с улучшением деловой среды и снижением административных барьеров.

Одним из значимых экономических эффектов новой Конституции может стать переход к так называемой экономике правил – от практики индивидуальных преференций к более предсказуемой, прозрачной и равной для всех институциональной среде. Для бизнеса, особенно малого и среднего, зачастую важна не столько сама налоговая ставка, сколько стабильность правил. Конституционная защита собственности создает дополнительный юридический барьер против произвольного вмешательства. В долгосрочной перспективе это способно повысить инвестиционную привлекательность Казахстана и стимулировать внутренние капиталовложения, которые в условиях неопределенности нередко уходят в краткосрочные инструменты.

Отдельным механизмом становится специальный правовой режим для городов ускоренного развития, таких как Алатау. Такие территории получают возможность использовать более гибкое регулирование, особые налоговые и таможенные условия, упрощенные административные процедуры. На таких площадках могут формироваться цифровые агломерации, инновационные кластеры и технологические стартапы.­ Международная практика показывает, что концентрация ресурсов и специальных режимов на ограниченной территории позволяет создавать точки роста с последующим распространением экономического эффекта на соседние регионы.

Особое значение имеет человеческий капитал. Новая Конституция закрепляет человека, его жизнь, права и свободы как высшую ценность государства, а образование, науку и инновации относит к стратегически значимым направлениям.

С экономической точки зрения это создает основу для более системного развития этих сфер. Современной экономике необходимы квалифицированные кадры, способные работать с новыми технологиями, а инвестиции в образование, науку и развитие молодежи напрямую связаны с ростом производительности труда и социальной мобильности.

Не менее важна судебная система, поскольку именно она обеспечивает устойчивость контрактных отношений, пронизывающих всю экономику. Укрепление независимости судов, повышение качества судебной защиты, запрет на придание обратной силы законам, ухудшающим положение граж­дан, снижают трансакционные издержки и повышают доверие участников рынка.

При условии беспристрастного и своевременного рассмотрения споров предприниматели охотнее заключают долгосрочные контракты, привлекают кредиты, создают совместные предприятия. Развитие кассационных механизмов, в свою очередь, дает дополнительную защиту от судебных ошибок.

Расширение возможностей регионов и сочетание специальных режимов с укреплением местного самоуправления создают предпосылки для более сбалансированного территориального развития. Для Казахстана, где регионы различаются по отраслевой специа­лизации, это особенно важно. Большая самостоятельность на местах позволяет быстрее учитывать региональную специфику, стимулировать развитие малого бизнеса, инфраструктуры и соз­дание новых рабочих мест.

Таким образом, новая Конституция представляет собой систем­ный инструмент, который через предсказуемость правил, защиту прав, инвестиционные стимулы и развитие человеческого капитала формирует основу для долгосрочного устойчивого роста. Сформирован новый конституционный каркас для перехода к более диверсифицированной, инновационной и социально ориентированной экономике, в которой инициатива принадлежит хозяйствующим субъектам, а государство выступает гарантом соблюдения установленных правил.