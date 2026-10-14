Экономический горизонт возможностей
Алибек Райпов, директор Центра исследования мировой экономики Института экономических исследований
Новая Конституция, вступившая в силу 1 июля 2026 года, формирует предпосылки для изменения параметров национальной экономики с точки зрения устойчивости, эффективности и диверсификации. С позиции экономического анализа важны как само обновление Основного закона, так и заложенные в нем институциональные механизмы, влияющие на поведение хозяйствующих субъектов, инвестиционные решения и долгосрочное планирование.