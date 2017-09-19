Экономический рост Казахстана ускорился до 4,3% за 8 месяцев текущего года. Об этом в ходе заседания Правительства РК заявил вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По словам спикера, после незначительного замедления экономического роста в июле, по предварительной оценке, за 8 месяцев текущего года он ускорился до 4,3%.
"Внешняя торговля выросла почти на треть, инфляция замедлилась и находится в пределах целевого коридора. На этом фоне рейтинговые агенства Moody’s и S&P улучшили прогноз суверенного кредитного рейтинга с негативного на стабильный (Moody’s – Baa3, S&P – (BBB-), Fitch –BBB)", – сообщил он.
Также Даленов отметил, что за этот период имеются позитивные сдвиги в несырьевом сегменте экономики. А высокая динамика роста наблюдается по четырем базовым отраслям из шести (промышленность, торговля, транспорт и складирование, информация и связь), замедление темпов роста отмечается в строительстве и сельском хозяйстве.
"Наибольшие темпы роста демонстрирует промышленность, составив 8,5 процента за счет синхронного роста горнодобычи на 11,3 процента и обработки – на 6,1 процента. Это является максимальным ростом за последние 6 лет", – продолжил вице-министр МНЭ РК.
Даленов проинформировал, что среди горнодобывающей промышленности двухзначный рост зафиксирован в добыче угля и лигнита (рост на 13,2%), нефти (на 12,2%), природного газа (на 10,9%), металлических руд (на 10,8%).
"В обрабатывающей промышленности тенденция роста наблюдается в производстве продуктов питания (рост на 5,8 процента), легкой промышленности (на 11,5 процента), фармацевтике (на 33,7 процента), металлургии (на 7,6 процента), нефтепереработке (на 6,4 процента) и машиностроении (на 6,3 процента)", – заключил Руслан Даленов.
Добавим, что сегодня в ходе заседания Правительства будут рассмотрены
итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за 8 месяцев текущего года, Концепция миграционной политики РК на 2017–2021 годы, Кодекс РК "О недрах и недропользовании"и применение новых технологий, представленных на "ЭКСПО-2017".