фото предоставила пресс-служба Фонда "Даму"

В нынешнем Послании народу Глава государства подверг критике прак­тику распределения бюджетов на развитие сельского хозяйства. Главная задача – переход от пополнения оборотных средств к обеспечению проектов на годы вперед. Аграриям требуются солидные капиталы, позволяющие строить перерабатывающие заводы и обновлять парк техники.

О том, как институты поддержки перестраивают работу в ответ на эти поручения и почему субсидии больше не выдаются без встречных обязательств, мы беседуем с управляющим директором Фонда развития предпринимательства «Даму» Нурболом ЖАНАБЕКОВЫМ.

– Нурбол Мейрамович, льготное финансирование увеличено до полутора триллионов тенге, но средства уходят на текущую деятельность. Аграриям необходима система, дающая доступ к капиталу на долгосрочную перспективу. Как планируется выстроить эту комп­лексную модель, чтобы сельский бизнес мог планировать работу на 10 лет?

– Для планирования производства аграрию требуется покрытие на весь период окупаемости и стабильные условия обслуживания долга. Мы выступаем за внедрение комплекс­ной модели поддержки. Суть в том, что краткосрочные кредиты должны обеспечивать только сезонные полевые работы, тогда как долгосрочное финансирование необходимо направлять строго на капитальные вложения. Это приобретение техники, внедрение систем орошения, строительство складов и создание цехов глубокой переработки продукции.

Важным инструментом долгосрочного финансирования инвестиционных проектов является программа «Өрлеу». Она предусматривает предос­тавление финансирования через банки второго уровня на срок до 10 лет по ставке не более 12,6 процента годовых. Максимальный лимит составляет семь миллиар­дов тенге на одного субъекта малого и среднего предпринимательства или группу связанных субъектов с учетом действующих обязательств по всем программам фонда.

Для проектов обрабатывающей промышленности с низким и средним уровнем передела лимит составляет пять миллиардов тенге. В агропромышленном комплексе программа позволяет поддерживать проекты по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе мяса и молока, производству мукомольной продукции, масел и кормов, при условии соответствия перечню приоритетных видов деятельности.

– Какие меры принимаются фондом, чтобы поддержка становилась доступнее для бизнеса в районах? И как сделать так, чтобы льготные программы стимулировали именно глубокую переработку местной продукции, а не торговлю готовым сырьем?

– Для регионального бизнеса важно системно решать три вопроса. Это снижение стоимости заемных средств, обеспечение залоговой базы и правильная подготовка проектной документации. Огромным подспорьем стала программа «Іскер аймақ», которая предусматривает субсидирование части ставки вознаграж­дения по кредитам до 200 миллионов тенге на инвестиции и пополнение оборотных средств для микробизнеса и сельскохозяйственных кооперативов на срок до трех лет. Программа передает полномочия на места. Руководство регионов совместно с палатами предпринимателей самостоятельно определяет приоритетные отрасли экономики, нуждающиеся в развитии в каждом сельском районе.

Мы оказываем финансовую поддерж­ку тем, кто реализует проекты в этих выбранных направлениях с учетом конкретных потребностей бизнеса на местах. Программа ориентирована на обрабатывающую промышленность. Речь идет о глубокой переработке сельхозпродукции, производстве продуктов питания, деревообработке, выпуске мебели и строительных материалов.

Сочетание льготного фондирования, субсидирования ставок и наших гарантий позволяет деловым людям открывать новые цеха и расширять мощности. На начало нынешнего октября поддержано 580 проектов на 38 миллиардов тенге, выплачено 350 миллионов тенге субсидий.

Для удобства работает Единый фронт-офис холдинга «Байтерек» по принципу «одного окна», куда поступило 6 292 обращения. Работу дополняет мобильный фронт-офис. Эксперты совершили 340 выездов и проконсультировали 7 400 предпринимателей.

– Президент регулярно поднимает вопрос эффективности бюджетных трат. Какие жесткие механизмы контроля и встречных обязательств необходимо внедрить, чтобы государственная поддержка давала реаль­ный рост производительности?

– Эффективность государственной поддержки необходимо оценивать не только по объему выданных средств, но и по конкретным результатам, которых предприятие достигает после запуска. Строгие встречные обязательства всегда предусматриваются в зависимости от финансового инструмента.

В программе «Өрлеу» встречные обязательства зависят от характера инвес­тиционного проекта. При создании или расширении производственных мощнос­тей, а также строительстве новых объектов предусматриваются увеличение объема производства или выручки не менее чем на 10 процентов и создание не менее одного рабочего места на каждые 100 миллионов тенге финансирования. Для проектов модернизации предусмот­рено повышение производительности труда, измеряемой выручкой на одного работника, не менее чем на 10 процентов. Также предприниматель должен ежегодно увеличивать фонд оплаты труда не ниже уровня накопленной инфляции по итогам первого финансового года и далее до окончания срока финансирования. В программе «Іскер аймақ» условия также дифференцированы.

При финансировании капитальных проектов предприниматель обязан расширять штат, а при пополнении оборотных средств – увеличивать совокупный доход компании по итогам года.

В рамках гарантийных фондов также предусмотрены обязательства. По истечении двух лет после выдачи гарантии бизнесмен должен обеспечить увеличение суммы уплачиваемых налогов и рост численности работников. При этом для агропромышленного комплекса важно учитывать не только финансовые, но и производственные результаты. В зависимости от специфики деятельности это увеличение урожайности, сокращение потерь при хранении, высокий выход готовой продукции и снижение расхода воды на единицу.

– От каких инструментов отечественный бизнес и фермеры получат наибольшую отдачу в ближайшие годы: от рекордно низкой ставки по долгосрочному кредиту или от прямых субсидий на закупаемое оборудование? Что выгоднее?

– Универсального инструмента с одинаковой отдачей для всех проектов не существует. Выбор напрямую зависит от расчетной экономики конкретного проекта, срока окупае­мости и стартовых возможностей предпринимателя.

Льготный кредит дает эффект, когда бизнес способен обслуживать долг, но рыночная ставка делает инвестиции невыгодными. Прямая инвестиционная субсидия ощутимо снижает общую стоимость капитальных вложений, но объективно требует от предпринимателя 100-процентного самостоятельного финансирования первоначальных затрат до момента получения возмещения от государства. Финансовая гарантия критически важна при нехватке личного залога. Даже при наличии дешевых кредитных денег отсутствие имущественного обеспечения помешает получить кредит, и наша гарантия этот барьер надежно снимает.

Для приобретения оборудования и модернизации производственных мощностей предусмотрены лизинговые инструменты фонда. Продукт «Өрлеу-Лизинг», ориентированный на предприя­тия обрабатывающей промышленности, предусматривает финансирование до 500 миллионов тенге на срок от трех до пяти лет.

Отдельный лизинговый продукт поз­воляет приобретать оборудование отечественного производства на сумму до одного миллиарда тенге сроком до семи лет в рамках установленных приоритетных видов деятельности. Ставка по обоим продуктам составляет 12,6 процента годовых.

– Какие новые механизмы предлагает фонд для создания устойчивой предпринимательской экосистемы, которая со временем станет самостоятельной и окончательно перестанет зависеть от дотаций?

– Стратегическая задача – сделать поддержку стимулом для стремительного развития бизнеса, а не постоянным условием его повседневного существования. Для достижения цели мы развиваем рыночные механизмы финансирования, расширяем участие банков и частных источников в поддержке предпринимательства. Мы последовательно снижаем хроническую зависимость малого бизнеса от прямых бюджетных вливаний. Эта масштабная системная работа приносит свои первые конкретные плоды. Например, в рамках программы «Өрлеу» применяется механизм софинансирования с банками второго уровня. Он позволяет привлекать банковские ресурсы наряду со средствами фонда и расширять возможности финансирования инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса.

Активно развивается и система гарантирования. Нами созданы два эффективных гарантийных фонда, в рамках которых предоставляемые гарантии являются абсолютно безусловными и безотзывными, а срок их выдачи сокращен всего до двух рабочих дней. Ресурсы Гарантийного фонда формируются не только за счет бюджета, но и за счет собственных средств фонда, взносов банков и комиссий.