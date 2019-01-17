Экономический вектор внешней политики

Экономическая дипломатия в деятельности Минис­терства иностранных дел давно уже занимает ключевое место. Важность активизации и повышения результативности работы в этом направлении постоянно подчеркивает Глава государства, ставя перед ведомством конкретные задачи по привлечению инвестиций, налаживанию торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами, защите интересов и продвижению отечественного бизнеса за пределами страны.

В конце прошлого года в структуре Правительства произошла реорганизация, в результате которой внешнеполитическое ведомство получило новые компетенции и инструменты для эффективной реализации внешнеэкономической политики.

Напомним, что 26 декаб­ря Президент Нурсултан Назарбаев подписал Указ, согласно которому внешнеполитическому ведомству переданы функции и полномочия в сфере реализации государственной политики по привлечению инвес­тиций. Министерство назначено госорганом, ответственным за координацию деятельности в сфере продвижения экспорта, в его ведение переданы Комитет по инвестициям реорганизованного Министерства по инвестициям и развитию, а также права владения и пользования пакетом акций Национальной компании Kazakh Invest.

Тогда же сменился и глава ведомства – им стал Бейбут Атамкулов (до нового назначения он занимал пост министра аэрокосмической и оборонной промышленности).

На пресс-конференции по итогам 2018 года Президент Нурсултан Назарбаев, комментируя эти решения, подчеркнул, что, по его видению, казахстанское Министерство иностранных дел должно стать ведомством, занимающимся не только внешнеполитическими делами, но и продвигающим экономические интересы страны за рубежом. По словам Главы государства, вместо того, чтобы откомандировывать в загран­учреждения МИД представителей профильных ведомств, лучше предусмотреть соответствующих специалистов непосредственно в его штате. Работа в области экономичес­кой дипломатии должна быть системной и нацеленной на конкретный результат.

– Вопрос Министерства иност­ранных дел и внешне­экономических связей давно уже стоял. Вопросы, касающиеся инвестиций и экспорта, должны контролировать работники МИД – им это удобно, они знают языки, страны, – отметил Глава государства. – Мы изменили профиль министерства, и потребовался человек, который знает экономику. Бейбут Атамкулов назначен министром. Сам он металлург по профессии, работал послом в Малайзии, консулом в Европе, то есть знает и дипломатическую сторону работы, и экономическую. Поэтому мы его назначили в МИД.

После назначения Президентом на пост глава внешнеполитического ведомства Бейбут Атамкулов высказался относительно новых функций Министерства иностранных дел.

– Теперь в ведение МИД перейдут Комитет по инвестициям из бывшего Министерства по инвестициям и развитию и АО «Kazakh Invest». Таким образом, помимо основной внешнеполитической деятельности, мы будем активно использовать механизмы вышеуказанных структур. Это даст основания ожидать, что в работе по привлечению инвестиций акценты на иностранных инвес­торов будут усилены. В Казахстане созданы эффективные институты по взаимодействию с инвесторами на всех уровнях. МИД будет заниматься общей координацией как инвестиционной, так и экспортной деятельности. Как известно, экспортом занимаются все отраслевые министерства, на МИД возложена координация их усилий, прежде всего с использованием потенциала загранучреждений как в виде распространения информации в стране пребывания, организации двусторонних встреч и переговоров, так и прямой поддержки экспортеров казахстанских товаров, – отметил Бейбут Атамкулов.

Он также заметил, что в дополнение к принятым ранее совместным планам мероприя­тий с министерствами сельского хозяйства, оборонной и аэрокосмической промышленности, Kazakh Export, НПП «Атамекен» и Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции, МИД будет разработан прак­тический механизм реализации Указа Главы государства в части новой компетенции ведомства.

– Функция по координации деятельности на экспортном направлении позволит целенаправленно заняться проработкой доступности зарубежных рынков для казахстанской продукции и, что не менее важно, выстраивать согласованную переговорную тактику по вопросам снятия барьеров для товаров и услуг из нашей страны, – подчеркнул глава МИД.

Вместе с тем Бейбут Атамкулов напомнил, что в соответствии с установками Главы государства по экономизации внешней политики Казах­стана привлечение иностранных инвестиций и продвижение продукции казахстанских предприятий на зарубежные рынки всегда были одним из главных приоритетов в деятельности внешнеполитичес­кого ведомства.

В прошлом году в этом нап­равлении была проделана большая работа. В первую очередь многое сделано для реализации имеющих экономическое значение договоренностей на высшем уровне, укрепления и развития торгово-экономических связей с зарубежными партнерами, продвижения транспортно-транзитного потенциала, развития турис­тической сферы и по другим нап­равлениям экономической дипломатии.

Реализация договоренностей Главы государства, достигнутых в ходе зарубежных визитов, – одно из важнейших направлений работы. В 2018 году по итогам поездок Президента в другие страны и визитов зарубежных лидеров в Казах­стан было подписано порядка 135 документов на сумму более 30,6 млрд долларов.

МИД осуществлялось прямое взаимодействие с отечественными компаниями, заинтересованными в привлечении инвестиций и продвижении своей продукции на экспорт, с особым фокусом на субъекты малого и среднего бизнеса. Оказана поддержка ряду казахстанских компаний.

В качестве примера в ведомстве приводят организованную в августе 2018 года торгово-экономическую миссию компаний из Казахстана в Таджикистан, по итогам которой подписано три соглашения на общую сумму 18,8 млн долларов на поставку автобусов, мебели и автомобилей, произведенных в нашей стране.

В целом Казахстан экспортирует свои товары и услуги в 117 стран. В І полугодии 2018 года экспорт Казахстана вырос на 24,9% и составил 29,4 млрд долларов.

В соответствии с установками Президента особая роль в экономической дипломатии Казахстана отведена работе по оказанию содействия в привлечении в экономику страны прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

По данным Национального банка, валовой приток ПИИ в РК за I полугодие 2018 года составил 12,3 млрд долларов. За последние 2 года зарубежные инвесторы вкладывали в экономику республики свыше 20 млрд долларов ежегодно. А с 2005-го по I полугодие 2018-го в экономику страны в общей сложности привлечено 276,7 млрд долларов ПИИ.

Такие показатели – результат работы по созданию в Казахстане максимально благоприятного инвестиционного климата, успешность которой подтверждается в том числе международными рейтингами.

Так, в рейтинге Doing Business 2019 Всемирного банка Казахстан занял 28-ю позицию, а по показателю «защита миноритарных инвесторов» – 1-е место из 190 стран мира.

Продвижение значимых инициатив Казахстана – одно из ключевых направлений дея­тельности МИД, и это касается в том числе инициатив экономических. В прошлом году в казахстанской столице заработал Международный финансовый центр «Астана», и внешнеполитическое ведомство работает на его успешное становление в качестве финансового хаба в Центральной Азии для привлечения иностранных инвес­тиций. В том числе загран­учреждения в структуре МИД проводят информационную работу с потенциальными участниками МФЦА, содействуют достижению конкретных договоренностей, изучают лучший иностранный опыт.

Министерство иностранных дел напрямую участвует в деятельности по развитию туристической отрасли Казахстана, в том числе ведомство включено в разработку Госпрограммы по развитию туризма до 2023 года.

В развитии туризма, равно как и в том, что касается дальнейшего совершенствования инвестиционного и бизнес-климата, важным направлением считается либерализация визового режима.

МИД ведется активная работа по формированию благоприятной визовой политики. Так, у Казахстана действует взаимный безвизовый режим с 20 странами. С 1 января 2017 года наша страна в одностороннем порядке ввела безвизовый въезд для граждан 61 страны.

С 1 января 2019 года внедрена возможность получения визы для посещения Казахстана в электронном виде. Однократная туристическая электронная виза может быть выдана гражданам 117 государств, а аналогичные разрешения на въезд в Казахстан с деловыми целями или на лечение могут получить жители 23 стран. Поскольку пока эта возможность реализуется в пилотном режиме, иностранцы, получившие разрешение на въезд в страну в электронном виде, могут пересекать границу республики только через пункты пропуска международных аэропортов Астаны и Алматы.

По данным Министерства иностранных дел, электронная виза оформляется на основании действующего приглашения казахстанской стороны, оформ­ленного в подразделениях миграционной службы МВД РК в установленном порядке. Принимающие лица информируют органы миграционной службы о пребывающих у них иностранных гражданах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия (данная услуга доступна в онлайн-режиме на визово-миграционном портале www.vmp.gov.kz).

Для получения электронной визы в первую очередь необходимо зарегистрироваться на сайте визово-миграционного портала, на котором потребуется ввести номер приглашения (направляется приглашающей стороной в Казахстане), заполнить визовую анкету и оплатить консульский сбор.

Электронную визу, которая отправляется на почту заявителя, необходимо распечатать и предъявить при прохождении паспортного контроля.

Подобное нововведение по факту исключает необходимость физического присутствия заявителей на визу в консульских учреждениях Казахстана за рубежом, и, следовательно, делает процесс ее получения более доступным. Шаг, безусловно, важный как с точки зрения привлечения туристов, так и для развития деловых контактов.

Подводя итоги 2018 года, Министерство иностранных дел отмечает, что создана солидная институциональная сеть, призванная содействовать укреплению и расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества на государственном уровне. В этой области действуют 133 структуры, включая 60 межправительственных комиссий, 22 подкомиссии и 51 рабочую группу с зарубежными странами по ряду отраслевых нап­равлений. Бизнес-кругами учреждены свыше 20 деловых советов.

Ведется активная работа по линии ЕАЭС. Значительным шагом вперед стала разработка обновленного Таможенного кодекса союза, вступившего в силу в 2018 году. Планируется сформировать общие рынки электроэнергии, нефти и газа, общий финансовый рынок.

Важнейшее политическое значение имеет взаимодействие с Организацией экономического сотрудничества и развития. Казахстан представлен в 35 структурах ОЭСР.

Развивается сотрудничество со Всемирной торговой организацией. В прошлом году на заседании Генерального совета ВТО государства – члены организации единогласно одобрили заявку Казахстана на проведение 12-й Министерской конференции ВТО в Астане в июне 2020 года.

Ожидается, что в работе данного форума примут участие министры торговли 164 государств-членов и 20 государств-наблюдателей, а общее число участников мероприятия превысит 4 тыс. человек. При этом Министерская конференция ВТО впервые пройдет на территории страны, присоединившейся к организации после ее основания в 1995 году (напомним, Казахстан стал членом ВТО в 2015 году), и впервые – в регионе Центральной Азии.

По оценкам Министерства иностранных дел, прошедший 2018 год в плане активности на внешнеэкономическом треке стал результативным. Новые условия, созданные благодаря решениям Главы государства, должны вывести эту деятельность на более высокий уровень.