Экономика Казахстана демонстрирует постепенный рост показателей – Мамин

Экономика
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Фото: primeminister.kz
Экономика Казахстана, несмотря на серьезное влияние глобального экономического кризиса, демонстрирует постепенный рост показателей. Об этом заявил Премьер-министр Аскар Мамин на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz.   

"По итогам первого квартала положительная и устойчивая динамика отмечена в реальном секторе экономики. В частности, стабильный рост показывают обрабатывающая промышленность (+7,5%), строительство (+13,1%) и сельское хозяйство (+2,8%).

Также положительная тенденция отмечается в машиностроении (21,8%), в том числе автомобилестроении (20,7%), фармацевтике, химической промышленности, металлургическом производстве, в том числе производстве цветных металлов, легкой промышленности, в том числе в производстве одежды и продуктов питания", – сообщил Премьер-министр.

Аскар Мамин напомнил, что 1 апреля текущего года состоялась 15-я Министерская встреча ОПЕК+, на которой были согласованы отдельные условия для Казахстана, предусматривающие увеличение добычи суточного объема нефти еще на 6 тыс. баррелей. По его словам, на этом фоне до конца года будет обеспечена положительная динамика в нефтедобывающей отрасли.

Премьер-министр добавил, что положительные темпы роста фиксируются также в секторе производства электроэнергии (+4,4%) и добыче угля (+1%). В секторе услуг высокие темпы роста отмечены в отрасли информации и связи. По его словам, сектор услуг по-прежнему находится под давлением ограничительных мер, что сдерживает его развитие.

Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 34%.

"Мы видим тенденцию постепенного улучшения показателей в базовых отраслях экономики. В целях создания дополнительных условий для повышения экономической активности Правительством работа будет продолжена через реализацию комплексных мер по поддержке бизнеса.

По итогам января-марта текущего года по 6 из 7 основных показателей отмечается рост социально-экономического развития
в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. По 5 из 7 показателей отмечается рост в шести регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская области и город Шымкент.

По семи регионам положительная динамика наблюдается по четырем показателям. Это Атырауская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская, Северо-Казахстанская области и города Нур-Султан, Алматы.

Поддерживаю предложение Алихана Асхановича (Смаилов, Первый заместитель Премьер-министра – прим. ред.) по наказанию в виде строгого выговора ответственных заместителей акимов Атырауской и Жамбылской областей за допущение необоснованного роста цен на социально значимые товары.

Всем регионам необходимо обеспечить достижение запланированных показателей социально-экономического развития и эффективную реализацию задач, поставленных Главой государства. Первым руководителям госорганов необходимо продолжить работу по достижению плановых показателей в курируемых отраслях экономики.

В целом экономика Казахстана, несмотря на серьезное влияние глобального экономического кризиса, демонстрирует постепенный рост показателей", – сказал Аскар Мамин.

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