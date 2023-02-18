Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET .

Фото: t.me/UKIMET

Несмотря на внешние вызовы, экономика Казахстана сохранила положительные темпы роста и инвестиционную привлекательность по итогам 2022 года.

В частности, валовый приток прямых иностранных инвестиций в республику за 9 месяцев прошлого года вырос на 17,8% и составил $22,1 млрд.

"В условиях новой экономической реальности Правительство РК продолжает совершенствовать условия для работы иностранных инвесторов. Бизнес-проектам также на постоянной основе оказывается всесторонняя поддержка, включающая фискальные и нефискальные льготы, а также преференции", — сказал он.

Важным аспектом улучшения инвестиционной привлекательности Казахстана является предсказуемая и прозрачная налоговая политика.

В этой связи для перезагрузки фискального регулирования разрабатывается новый Налоговый кодекс. Он предусматривает цифровизацию налогового контроля, переход к дифференцированным ставкам, стимулирование технологической модернизации, упрощение специальных налоговых режимов и т.д.

По итогам мероприятия премьер-министр подчеркнул открытость Правительства к дискуссиям, рекомендациям и новым проектам, нацеленным на наращивание взаимовыгодного сотрудничества.