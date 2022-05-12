Фото: primeminister.kz
Правительство , Общество
Экономика Казахстана выросла на 4,4%

На очередном заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-апрель текущего года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

С докладами по данному вопросу выступили заместитель Премьер-министра РК – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, председатель Национального банка Галымжан Пирматов.

По данным Министерства нацэкономики, в январе-апреле текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,4%.

За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе (на 5,1%), поступательное увеличение объемов экспорта, деловая активность в сфере услуг возросла до 3,4%.

Среди отраслей положительный рост демонстрируют торговля, строительство, транспорт и складирование, информация и связь, обрабатывающая промышленность, водоснабжение, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,3%.

«В январе-марте текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 45% и составил $28,7 млрд. В том числе показатель по экспорту вырос на 66% и составил $19,1 млрд. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 32,4% до $5,3 млрд. Импорт товаров составил $9,5 млрд», — проинформировал А. Куантыров.

Как сообщил глава Нацбанка Г. Пирматов, инфляция в Казахстане в апреле этого года ускорилась с 12% в марте текущего года до 13,2%. Годовой рост цен на продовольствие увеличился с 15,4% до 17,9%. Внешний инфляционный фон продолжает оказывать повышательное давление на цены непродовольственных товаров, рост на которые ускорился с 10,9% до 11,1%. Цены на платные услуги увеличились с 8,3% до 8,9%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг. 

В свою очередь заместитель Премьер-министра РК – министр финансов РК Е. Жамаубаев сообщил, что в государственный бюджет поступило доходов на сумму 5 трлн 93 млрд тенге, или план исполнен на 108,6%, в республиканский бюджет поступило доходов порядка 3,4 трлн тенге, или план исполнен на 101,1%.

Заслушав докладчиков, Алихан Смаилов отметил, что рост ВВП страны обеспечен за счет динамичного развития реального сектора экономики.

Высокая динамика наблюдается в производстве кожаной продукции на 23%, напитков на 19%, пластмассовых изделий и одежды на 14%, мебели на 13,5%, машиностроении на 9,5%, химической промышленности на 8,5%, фармацевтике на 6,5%.

В горнодобывающей промышленности рост обеспечен за счет добычи природного газа, нефти, металлических руд и угля. В секторе услуг положительный рост составил в торговле на 9,6%, транспорте на 8,4% и связи 7,1%.

Строительная отрасль демонстрирует с начала года уверенный рост на 9,5%. Уже введено в эксплуатацию 3,6 млн кв. м жилья. В разрезе регионов по итогам 4 месяцев 2022 года рост основных показателей отмечается в Акмолинской, Алматинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, Шымкенте и столице.

Остальным регионам, как подчеркнул Алихан Смаилов, необходимо усилить работу для достижения плановых результатов.

«На фоне санкционных ограничений необходимо активизировать работу по снижению негативного внешнего влияния и обеспечить дальнейшее развитие национальной экономики», — отметил Премьер-министр.

Особое внимание глава Правительства уделил принимаемым мерам по сдерживанию роста цен на продовольственные товары, которые вносят значительный вклад в ускорение годовой инфляции.

«По данным ООН, цены на продовольствие в мире за последние 12 месяцев выросли на 36%. Рост цен в мире зафиксирован на сахар, мясо и молочные продукты. Это напрямую влияет и на наш рынок. В настоящее время Правительством принимаются меры по сдерживанию инфляции. Государственные органы и акиматы должны эффективно обеспечить работу и держать данный вопрос на особом контроле», — сказал А. Смаилов.

Следует отметить, что за аналогичный период прошлого года темпы роста ВВП Казахстана составили 0,7 процента.

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