По традиции он начал с доклада об эпидситуации. По его словам, заболеваемость в Алматы снизилась почти в 2 раза. Больницы поэтапно возвращаются к обычной работе. В 208 прививочных пунктах вакцинированы 403 тыс. человек, или 34%. Темпы вакцинации растут. Локдауна, по словам акима, пока не ожидается, но новые ограничительные меры обязательно будут.
Благодаря принятым антикризисным мерам удалось не допустить падения экономики. Краткосрочный экономический индикатор за 5 месяцев составил 107,8%. Обеспечен рост в промышленности, строительстве, услугах связи, торговле. На треть выросли инвестиции и налоги. Инфляция в Алматы ниже, чем в среднем по республике.
Для поддержки МСБ используются инструменты программ ДКБ-2025, «Еңбек», «Экономика простых вещей», «Алматы Бизнес». С начала года по ним одобрено более 1 тыс. проектов на 86 млрд тенге.
В ближайшее время начнется возведение нового терминала международного аэропорта, строится Национальный научный центр инфекционных болезней. Всего в инвестиционном портфеле Алматы более 200 проектов.
В индустриальной зоне до конца года будет запущено 9 проектов на 40 млрд тенге.
– Для повышения производительности труда и изменения структуры экономики Алматы мы проводим структурный маневр за счет развития цифровизации, креативных индустрий и туризма, – сообщил аким.
Уже сейчас более 50 тыс. человек заняты в креативных индустриях. До конца года будет построен Depo Evolution Park на базе бывшего трамвайного парка. Одним из крупных объектов станет Парк креативных индустрий на базе комплекса зданий бывшего СИЗО.
Инвестиции в туризм только за 1-й квартал составили почти 30 млрд тенге.
Оцифрована тысяча километров горных пеших троп, благоустроено 500 км. В горах появятся вертолетная площадка, два контрольно-спасательных пункта, 15 хижин с возможностью передачи сигнала SOS на пульт спасателей.
На создание равных условий и улучшение качества жизни алматинцев направлен Комплексный план развития «Новый Алматы» на 2020–2024 годы с ежегодным финансированием порядка 200 млрд тенге. 286 проектов улучшат транспортную, бизнес- и социальную инфраструктуру на окраинах.
– До конца года планируем ввести более 2,6 миллиона квадратных метров жилья. По программе «Нұрлы жер» запущен пилотный проект «Шаңырақ». С 2020 года по программе «Алматы Жастары» пересмотрены подходы к распределению жилья, – доложил Бакытжан Сагинтаев.
Немало вопросов было по точечной застройке мегаполиса. Разработаны Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования территории города. Основная идея – сохранение и восстановление исторического облика Алматы.
К примеру, плотность населения не должна превышать 300 человек на гектар в историческом центре и 440 – на остальных территориях. Введена норма в 10 кв. м двора на человека, четверть территории должна быть озеленена.
По принципу «шаговой доступности» застройщик должен предусмотреть места для детских садов, школ, поликлиник, пунктов полиции.
На пользу экологии должны сработать перевод ТЭЦ на газ до 2025 года, высадка 1 млн деревьев за 3 года, перевод на газ общественного транспорта, строительство еще 2 станций метро к концу года.
Увеличено финансирование программы медицинского оснащения, за год закуплены 1 аппарат МРТ, 4 – КТ, по 40 аппаратов УЗИ и рентген. Построены две модульные инфекционные больницы.
С целью сокращения дефицита кадров будет выделено 120 грантов для обучения в резидентуре по остродефицитным врачебным специальностям.
Ведется строительство 4 детсадов, 8 государственных и 6 частных школ, 17 пристроек, осуществляется сейсмоусиление 4 школ.
Сдерживать цены на социально значимые продукты помогает схема, когда крупным торговым сетям или производителям выдаются льготные кредиты взамен на обязательства не менять ценники.