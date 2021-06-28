Экономика мегаполиса не пострадала

Асель Муканова

По традиции он начал с доклада об эпидситуации. По его словам, заболеваемость в Алматы снизилась почти в 2 раза. Больницы поэтапно возвращаются к обычной работе. В 208 прививочных пунктах вакцинированы 403 тыс. человек, или 34%. Темпы вакцинации растут. Локдауна, по словам акима, пока не ожидается, но новые ограничительные меры обязательно будут.

Благодаря принятым антикризисным мерам удалось не допустить падения экономики. Краткосрочный экономический индикатор за 5 месяцев составил 107,8%. Обеспечен рост в промышленности, строительстве, услугах связи, торговле. На треть выросли инвестиции и налоги. Инфляция в Алматы ниже, чем в среднем по республике.

Для поддержки МСБ используются инструменты программ ДКБ-2025, «Еңбек», «Экономика простых вещей», «Алматы Бизнес». С начала года по ним одоб­рено более 1 тыс. проектов на 86 млрд тенге.

В ближайшее время начнется возведение нового терминала международного аэропорта, строит­ся Национальный научный центр инфекционных болезней. Всего в инвестиционном портфеле Алматы более 200 проектов.

В индустриальной зоне до конца года будет запущено 9 проектов на 40 млрд тенге.

– Для повышения производительности труда и изменения структуры экономики Алматы мы проводим структурный маневр за счет развития цифровизации, креативных индустрий и туризма, – сообщил аким.

Уже сейчас более 50 тыс. человек заняты в креативных индустриях. До конца года будет построен Depo Evolution Park на базе бывшего трамвайного парка. Одним из крупных объектов станет Парк креативных индуст­рий на базе комплекса зданий бывшего СИЗО.

Инвестиции в туризм только за 1-й квартал составили почти 30 млрд тенге.

Оцифрована тысяча километ­ров горных пеших троп, благо­устроено 500 км. В горах появятся вертолетная площадка, два контрольно-спасательных пунк­та, 15 хижин с возможнос­тью передачи сигнала SOS на пульт спасателей.

На создание равных условий и улучшение качества жизни алматинцев направлен Комплексный план развития «Новый Алматы» на 2020–2024 годы с ежегодным финансированием порядка 200 млрд тенге. 286 проектов улучшат транспортную, бизнес- и социальную инфраструктуру на окраинах.

– До конца года планируем ввес­ти более 2,6 миллиона квадратных метров жилья. По программе «Нұрлы жер» запущен пилотный проект «Шаңырақ». С 2020 года по программе «Алматы Жастары» пересмотрены подходы к распределению жилья, – доложил Бакытжан Сагинтаев.

Немало вопросов было по точечной застройке мегаполиса. Разработаны Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования территории города. Основная идея – сохранение и восстановление исторического облика Алматы.

К примеру, плотность населения не должна превышать 300 человек на гектар в историческом центре и 440 – на остальных территориях. Введена норма в 10 кв. м двора на человека, четверть территории должна быть озеленена.

По принципу «шаговой ­доступности» застройщик должен предус­мотреть места для детских садов, школ, поликлиник, пунктов полиции.

На пользу экологии должны сработать перевод ТЭЦ на газ до 2025 года, высадка 1 млн деревьев за 3 года, перевод на газ общественного транспорта, строи­тельство еще 2 станций метро к концу года.

Увеличено финансирование программы медицинского оснащения, за год закуплены 1 аппарат МРТ, 4 – КТ, по 40 аппаратов УЗИ и рентген. Построены две модульные инфекционные больницы.

С целью сокращения дефицита кадров будет выделено 120 грантов для обучения в резидентуре по остродефицитным врачебным специальностям.

Ведется строительство 4 детсадов, 8 государственных и 6 частных школ, 17 пристроек, осуществляется сейсмоусиление 4 школ.

Сдерживать цены на социально значимые продукты помогает схема, когда крупным торговым сетям или производителям выдаются льготные кредиты взамен на обязательства не менять ценники.

