​Экономика на вырост

Восходящий тренд



В «Обзоре инфляции за IV квартал 2016 года» аналитики Нацбанка приходят к выводу, что в среднесрочном периоде ожидается восстановление внешнего спроса на казахстанские экспортные товары. Расширение внешнего спроса будет происходить за счет положительных темпов роста экономики России, которые ожидаются с I квартала 2017 года, умеренного роста экономики Китая, а также слабого экономического роста в ЕС. Кроме того, в качестве позитивного фактора отмечено, что с декабря 2016 года цена на нефть марки Brent устойчиво превышает отметку в 50 долларов за баррель, что выше средних показателей 2016 года – 43,5 доллара за баррель.

«Вышеперечисленные факторы будут способствовать восстановлению экономического роста в Казахстане. Его темпы ускорятся до 2,2% в 2017 году и до уровня выше 4,5% в 2018 году. Дальнейшие темпы роста ВВП будут обуславливаться адаптацией к макроэкономической ситуации», – отмечается в обзоре.

Ожидается, что экономический рост будет поддерживать и население, которое в связи с адаптацией к новым экономическим условиям начнет покупать больше непродовольственных товаров, тогда как в период экономической нестабильности казахстанцы предпочитали сберегать деньги вместо покупки товаров не первой необходимости. Данный факт подтверждается статистикой по рознице, согласно которой с 2015 года увеличивается товарооборот продовольственных товаров на фоне снижения объемов продажи непродовольственных.

Инфляционные процессы замедляются

Наряду с этим прогнозы Национального банка свидетельствуют о замедлении инфляционных процессов в среднесрочном периоде. Как и прежде, базовым сценарием развития экономики, предполагающим цену на нефть на уровне 50 долларов за баррель, ожидается стабилизация инфляции внутри целевого коридора (6–8%) в 2017 году и дальнейшее ее снижение в среднесрочном периоде. Как и в случае с экономическим ростом, снижению инфляции будет способствовать благоприят­ный внешний инфляционный фон в странах – основных торговых парт­нерах Казахстана. В первую очередь в расчет берутся значительное ослабление инфля­ционных процессов в России и стабильная инфляция в Китае.

Снижение инфляционных ожиданий также будет связано с прог­нозируемой стабильностью мировых цен на зерновые, которые оказывают значительное влияние на продовольственную инфляцию. В результате годовая инфляция в Казахстане, по прогнозам Национального банка республики, в течение 2017 года будет находиться в целевом коридоре 6–8%, а в 2018 году начнет плавное вхож­дение в целевой коридор 5–7%.

Взгляд со стороны

Своими оценками перспектив экономического роста Казахстана поделился и Азиатский банк развития (АБР) в отчете «Прогноз развития Азии». В этом документе прогнозируется рост валового внутреннего продукта Казахстана с 1% в 2016 году до 2,4% в 2017 году и 2,2% в 2018 году. Банк прогнозирует, что экономический рост в Казахстане в 2017 году ускорится в результате реализации бюджетных программ, направленных на стимулирование потребления и инвестиций, а также более высоких доходов от экспорта нефти.

Согласно «Прогнозу развития Азии», рост промышленности в 2017 году составит 2,4%, чему будут способствовать существенные расходы на инфраструктуру и увеличение объемов добычи нефти и газового конденсата. Ожидается, что объем добычи нефти возрас­тет на 3,8% и достигнет отметки 81 млн тонн. Это будет обусловлено увеличением объемов добычи на месторождении Кашаган по сравнению с прошлым годом, а также расширением месторождения Тенгиз. Рост сельского хозяйства в 2017 году прогнозируется на уровне 3,5% в связи с реализацией новой программы государственной поддержки АПК.

В докладе отмечается необходимость оздоровления банковского сектора как одной из ключевых задач экономической политики. «Принимаемые властями меры по решению существующих проблем в банковском секторе являются важным шагом в правильном направлении, – сказал Джованни Капаннелли, директор представительства АБР в Казахстане. – Однако предстоит дальнейшая работа в виде проведения стресс-тестирования и анализа качества активов в соответствии с международными стандартами, чтобы определить, какие банки нуждаются в дополнительном капитале, а также усовершенствовать оценку невозвратных кредитов».