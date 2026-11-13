Экономика выходит на свет: Казахстан сократил теневой сектор до исторического минимума

Казахстану за десять лет удалось заметно сократить долю ненаблюдаемой экономики. Однако часть денежных потоков по-прежнему остаётся за пределами официального учёта. Особенно это заметно в отдельных регионах и отраслях, где привычные схемы работы меняются медленнее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Бюро национальной статистики, по итогам 2025 года доля ненаблюдаемой экономики составила 15,7% ВВП. Если учесть, что общий объём валового внутреннего продукта превысил 159,6 трлн тенге, речь идёт примерно о 25 трлн тенге.

Сумма внушительная. Но за ней скрывается не только нелегальный бизнес. В ненаблюдаемую экономику входят и вполне законные товары и услуги, которые по разным причинам не попадают в официальную статистику. Например, работа без регистрации, неучтённая выручка или зарплаты в конвертах.

При этом страна постепенно выходит из тени. За последнее десятилетие доля ненаблюдаемого сектора сократилась с 27,5% до 15,7% — почти на 12 процентных пунктов. Показатель 2025 года стал историческим минимумом.

Где экономика остаётся в тени

По регионам картина заметно различается. Самая высокая доля ненаблюдаемой экономики в валовом региональном продукте зафиксирована в Туркестанской области — 27,8%. Следом идут область Жетысу с показателем 26,1% и Жамбылская область — 25,7%. Таким образом, наиболее высокие значения сосредоточены преимущественно на юге страны. Совсем другая ситуация в Атырауской области, где доля ненаблюдаемого сектора составляет 4,5%, и области Улытау — 5%.

Разница объясняется в том числе структурой региональных экономик. Там, где значительную роль играют крупные предприятия с централизованным учётом, доля неучтённой деятельности может быть ниже. В регионах с большим количеством небольших хозяйств, торговли и индивидуальных услуг контролировать все экономические операции сложнее.

Впрочем, высокая доля ненаблюдаемой экономики не означает, что весь этот объём приходится на преступную деятельность. Статистика охватывает разные формы экономической активности, не полностью отражённые в официальной отчётности.

Торговля выходит из тени, строительство показывает обратную динамику

За последние пять лет наиболее заметные изменения произошли в сфере услуг. В 2020 году на ненаблюдаемую деятельность в этом секторе приходилось 15% ВВП, а к 2025 году показатель снизился до 11,1%. Особенно сильно изменилась торговля. Её неучтённая часть сократилась с 5,6% до 3,1% ВВП. Этому способствовали распространение онлайн-касс, маркировка товаров и развитие электронной коммерции. Покупки всё чаще оставляют цифровой след, а значит, скрыть обороты становится сложнее.

Схожие изменения произошли в логистике. Здесь показатель уменьшился с 2,9% до 1,1%. Одним из факторов стало внедрение цифровых инструментов, позволяющих отслеживать движение грузов. Положительная динамика наблюдается и в производстве товаров. В сельском хозяйстве доля ненаблюдаемой деятельности сократилась с 2,6% до 1,8%, в обрабатывающей промышленности — с 1,3% до 1%.

Однако не все отрасли движутся в одном направлении. В строительстве показатель вырос с 1,1% до 1,9% ВВП. Возможная причина — увеличение объёмов работ при сохранении неофициальных схем оплаты труда. Рост зафиксирован также в операциях с недвижимостью: с 0,6% до 1%. Одним из факторов может быть сдача жилья в аренду без надлежащего оформления предпринимательской деятельности.

В гостинично-ресторанной сфере доля ненаблюдаемой экономики увеличилась с 0,1% до 0,5%, в информатизации и связи — с 0,4% до 0,6%, а в профессиональной и экспертной деятельности — с 0,6% до 0,7%. Получается, пока одни отрасли становятся прозрачнее, в других появляются новые задачи для государственного контроля. Отдельно статистика учитывает незаконную экономическую деятельность. Её доля за пять лет сократилась с 1,7% до 1,1% ВВП. Этот показатель включает деятельность, запрещённую законодательством, и отличается от более широкого понятия ненаблюдаемой экономики.

От рынка до нефтезавода: что собираются менять

Следующий этап сокращения теневого сектора власти связывают прежде всего с цифровизацией. Правительство утвердило Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2026–2028 годы. Его задача — сделать движение товаров и финансовых потоков более прозрачным, не превращая каждую операцию бизнеса в отдельную проверку.

Один из наиболее заметных проектов — Digital Bazaar. Он предусматривает цифровизацию рынков и торговых центров, где значительная часть торговли традиционно приходится на малый бизнес. Параллельно планируется расширять перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Это позволит лучше отслеживать их путь от поставщика до покупателя.

Изменения затронут и сельское хозяйство. В растениеводстве намерены внедрить цифровую систему прослеживаемости продукции — от поля до прилавка. Такой подход должен помочь учитывать объёмы производства и реализации, которые сегодня не всегда полностью отражаются в статистике.

В нефтегазовом секторе предусмотрена автоматизация материально-сырьевого баланса нефтеперерабатывающих заводов. Система позволит сопоставлять объёмы поступающего сырья и выпускаемой продукции, снижая возможности для неучтённых операций. Для логистики планируется интеграция цифровых платформ KEDEN и e-CMR. Это должно упростить отслеживание грузов и сделать документооборот прозрачнее.

Ещё одно направление — борьба с нелегальным импортом электроники. Для этого предполагается связать систему проверки IMEI-кодов абонентских устройств с платформой KEDEN. Таким образом, ставка делается не только на усиление контроля, но и на создание единой цифровой системы, в которой товары и операции можно будет проследить на разных этапах.

Какой результат ожидают к 2028 году

Власти рассчитывают продолжить сокращение ненаблюдаемого сектора. Согласно целевым показателям комплексного плана, его доля должна снизиться до 14,5% по итогам 2026 года и до 13,8% в 2028 году. Наиболее заметного результата ожидают в сфере услуг. Здесь показатель планируется уменьшить с 11,1% до 9,5% ВВП.

В торговле долю ненаблюдаемой деятельности намерены сократить с 3,1% до 2,8%, в логистике — с 1,1% до 1%, а в профессиональной и экспертной деятельности — с предусмотренных планом 0,8% до 0,4%.

В производстве товаров целевой показатель должен снизиться с 4,6% до 4,3%. Особое внимание предполагается уделить строительству и сельскому хозяйству. Одновременно правительство рассчитывает увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП с 38% до 39% к 2028 году.

Впрочем, главная задача не сводится к красивым цифрам в отчётности. Чем больше предприятий и предпринимателей работают официально, тем прозрачнее становятся расчёты, условия конкуренции и трудовые отношения. Казахстан уже прошёл значительную часть пути: за десять лет доля ненаблюдаемой экономики уменьшилась почти на 12 процентных пунктов. Теперь предстоит добиться того, чтобы цифровые инструменты помогали выводить бизнес из тени, не создавая для него лишних препятствий.