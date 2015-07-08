Экономисты, опрошенные агентством Reuters
, предсказали, что темпы сокращения ВВП России во втором и третьем кварталах составят 4,1 процента. В последнем квартале года снижение составит 3,7 процента. Месяцем ранее предполагалось, что 3,7 процента будет пиком скорости падения экономики в третьем квартале, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
.
Согласно усредненной оценке аналитиков из 15 ведущих российских и иностранных банков, курс рубля в течение лета будет достаточно стабильным, несмотря на усиление внешних рисков. Ослабление в пределах одного рубля к доллару ожидается осенью. Через 12 месяцев курс доллара составит 56 рублей против нынешних 55,6 рубля.
Сокращение инвестиций в июне оценивается в 8 процентов, по сравнению с 7,6 процента в мае. Падение розничного оборота оценивается в 8,5 процента, при том что месяцем ранее торговля сократилась на 9,2 процента.
Инфляция, по мнению опрошенных аналитиков, продолжит постепенно замедляться, сократившись с 15,8 процента в мае до 15,5 процента в июне. При этом экономисты ухудшили прогноз роста цен на конец года с 11,6 до 12,1 процента.
Опрошенные эксперты ожидают дальнейшее понижение ключевой ставки Центрального Банка, которая к концу года должна достигнуть 9,5 процента, а по самым оптимистичным оценкам – 8 процентов.
Министерство экономического развития России прогнозирует снижение ВВП страны в 2015 году на 2,8 процента. В следующем году ведомство рассчитывает на рост в 2,3 процента. Этот прогноз отличается от расчетов международных организаций: Международный валютный фонд считает, что по итогам 2015 года ВВП России упадет на 3,4 процента, Всемирный банк – на 2,7 процента, а ООН ожидает 3-процентного сокращения.