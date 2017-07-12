Экопродукты: тенденции и перспективы Статьи 618 Берик Муслимов

Это важно и с другой точки зрения. К 2020 году в Казах­стане планируют повысить ожидаемую продолжительность жизни до 73 лет. Решение этой задачи лежит не только в области медицины, но и в значительной мере зависит от здорового образа жизни и, конечно же, от качества продуктов питания. Ведь, как известно, только изготовленная без использования синтетических добавок и регуляторов роста органическая пища по-настоящему вкусна и полезна.



Какова сегодня доля «органики» в рационе казахстанцев, изучили региональные коррес­понденты «Казах­станской правды».

