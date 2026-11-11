Экосистема стартапов

Astana Hub отмечает восемь лет со дня основания

фото Игоря Бургандинова

Сегодня технологическая экосистема объединяет 2,7 тыс. компаний, из которых 560 – с иностранным участием. Здесь помогают освоить цифровую профессию, разработать собственный продукт, найти инвесторов и выйти на зарубежные рынки.

По данным Astana Hub, с 2019 года совокупный доход участников экосис­темы достиг 6,7 млрд долларов, а стартапы привлекли более 2 млрд долларов инвестиций.

– Мы создаем условия, в которых технологии становятся драйвером экономичес­кого роста, а казахстанские компании – частью глобального технологического рынка. При этом наши главные достижения измеряются не только масштабами экосистемы и экономическими показателями, но прежде всего людьми, компаниями и технологиями, которые становятся основой цифровой экономики страны, – отмечает­ генеральный директор Astana Hub Маг­жан Мадиев.

Важной площадкой для развития технологических проектов стал соз­данный по поручению Президента Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai. Он уже сегодня объединяет талантливых стартаперов, исследователей и представителей международного AI-сообщества.

Кроме того, по всей стране действуют 20 региональных IT-хабов, где поддерживают местных предпринимателей и готовят специалистов. К примеру, в регионах проведено более 5,2 тыс. мероприятий, где приняли участие 80 тыс. участников и представили 700 стартапов.

В экосистеме особое внимание уделяют обучению. Так, в центре креативных технологий TUMO Astana занимаются более 2,4 тыс. подростков. Они осваивают 11 направлений, среди которых программирование, робототехника, разработка игр, искусственный интеллект и кинопроизводство.

Чтобы получить профессиональные навыки, участники идут дальше. Например, участвуют в программе Tech Orda. По данным Astana Hub, она подготовила более 11 тыс. человек. Уровень трудоуст­ройства выпускников составляет 90%.

Студенты также могут поступить в школу искусственного интеллекта Tomorrow School. Проект реализуется на площадке Alem.ai. Сегодня в школе обучается 481 студент. В этом году сеть Tomorrow School расширилась до 14 городов Казахстана. И более 80 студентов трудоустроились на IT-позиции еще до завершения программы.

Освоить цифровые инструменты можно и на онлайн-платформе edu.astanahub.com. Здесь представлены курсы по инженерии данных, составлению запросов к ИИ, созданию решений без программирования или с минимальным использованием кода. По информации Astana Hub, программы платформы помогли десяткам тысяч казахстанцев освоить цифровые профессии.

После обучения многие участники развивают свои проекты. Для этого действуют акселерационные программы, где команды получают поддержку. Так, Silkway Accelerator выпустила 83 стартапа. Программа AI’preneurs по созданию AI-стартапов насчитывает 125 выпускников и 51 стартап-проект.

В столице результаты такой работы можно увидеть в городских учреждениях. Совместно с акиматом реализуется программа Astana Innovations Accelerator. По ее итогам 17 проектов уже запущены в школах, медицинских учреждениях, коммунальных предприя­тиях, транспортных службах и подраз­делениях столичного ДЧС.

Финансовую поддержку оказывает Astana Hub Ventures. Портфель фонда охватывает более 90 стартапов. К примеру, инвестиции получили такие проекты, как Higgsfield, Mirai Tech, Perceptis, PanDev Metrics, Luwo, Admyra, Resti и Scano.

Для выхода на международный рынок действуют программа Hero Training, реа­лизуемая совместно с Draper University, и Alchemist Silkroad – Silicon Valley Residency. Они помогают предпринимателям изучать рынок и работать с международными экспертами.

В этом году Astana Hub и Astana Hub Ventures также запустили Globalpreneurs. Программа финансово поддерживает стартапы, прошедшие отбор в ведущие зарубежные акселераторы. Среди получателей поддержки – Bult.ai и Cyberlabs, участвующие в программах в США, Resti – в Саудовской Аравии и Scano – Media Monitoring – в Турции.