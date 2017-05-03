​Экоуголь для нанокотла

Аббревиатура ТКДГ обозначает твердотопливный котел длительного горения. Ну и как, возможно, хмыкнет кто-то, вы будете выглядеть с «угольным фэйсом» в ряду ветровой, солнечной и прочей «зеленой» энергетики? На что генеральный директор ТОО «Сапро-НАТ» Аль-Таир Сыздыков имеет все основания ответить: «Да уж не затеряемся», – и наверняка окажется прав.

«Сапро-НАТ» создавалось как многопрофильное предприятие, изначально ориентированное на экологически чистую продукцию. К сегодняшнему дню приори­тетным направлением его деятельности стало продвижение оборудования для автономного отопления. Нет, лучше так сформулировать: ТОО предлагает государственным учреждениям просто взять да начать получать тепло, экономя притом деньги.

ТКДГ, запатентованный товариществом в 2014 году, разработан директором предприятия Александром Топченко, научное сопровождение осуществляла профессор СКГУ Наталья Белецкая – один из авторитетнейших экологов в международных науч­ных кругах.

Возможно, тут впору придется ремарка, как сельским пареньком Топченко жалел маму, проводившую уроки в промерзающих классах. И как, когда уставший зябнуть деревенский люд отодвигал в сторону пьяных кочегаров, он, работая лопатой, мечтал изобрести что-нибудь такое, чтоб и во всех школах было тепло, и вокруг красиво. Воплощенную детскую мечту принято называть сбывшейся сказкой, но в данном случае это не просто образный оборот речи.

Лет 50, а то и меньше назад, услышав, что работающий на угле котел имеет КПД за 90%, технари б не поверили: по недавним представлениям нельзя было добиться такого, не якшаясь с нечистой силой. Но вот он ТКДГ – по всем параметрам в разы имеет преимущество над привычными нам марками котлов, а никакой серой от него не разит. И вообще никакой гарью из-за особого способа сжигания угля.

Традиционно разжигая костер, камин, раскочегаривая пароход, да что угодно, мы подносим спичку к основанию уложенного топлива, оно занимается, под действием тяги пламя устремляется вверх, быстро охватывая всю кучу. Мы, сокрушаясь о дороговизне, только и успеваем подкидывать горючее, а из трубы валит густой дым – его непрогоревшие частицы, – заставляя «зеленых» настаивать на замене угля экологически чистыми источниками энергии. Ан, рановато, оказывается, списывать со счетов целую отрасль.

Тут горение происходит сверху вниз. Прямая аналогия со спичкой: обернете ее вспыхнувшей головкой вниз – мигом обожжет пальцы, направьте вверх – будет гореть много дольше, а тепла в обоих случаях выделится одинаково. Таким образом, нанокотел потребляет вдвое меньше угля за счет его практически полного сгорания, приближаясь к «чис­тым» технологиям по влиянию на окружающую среду. Благодаря конструктивной особенности ТКДГ плата за выбросы в атмосферу снижается до ста раз. Не нужны дорогостоящие циклоны и дымососы, никаких тебе клубов дыма: при температуре в топке 800 градусов в трубу выходит просто 60-градусный воздух.

В принципе, котлы верхнего горения уже были известны, но Александр Топченко свое детище приспособил под казахстанский бурый уголь. Изготавливается котел полностью из казахстанского материала – впрочем, такие подробности интересны разве что технарям, нам важно, что в результате получилась оригинальная отечественная разработка, уже прекрасно зарекомендовавшая себя в сельской местности, где автономные котельные в основном и сосредоточены. Попутно заметим, что ТКДГ помещается в специальных корпусах с секциями для хранения угля (для чистоты территории и избавления части сельчан от соблазна украсть) и золошлаков (плановая переработка их в стройматериалы делает цикл замкнутым).

Первые четыре установки были приобретены школами Аккайын­ского района, потом настала очередь больниц в Смирнове, Булаеве, Благовещенке. Сейчас в СКО действуют 19 ТКДГ, вполне реальным в «Сапро-НАТ» видят резкое увеличение числа изделий.

Опытный читатель уже наверняка подметил: что-то слишком гладко течет рассказ, не иначе подводный камень впереди. Что ж, опыт не подводит. И впрямь даже слишком гладко. Отбросив экивоки, признаем: все наши сельские котельные – откровенное старье, вчерашний день. А тут и условия сродни сказочным. Единственное, что требуется от того, на чьем балансе они находятся, передать их товариществу в доверительное управление. Все. ТОО за свой счет заменит оборудование, на что технически уйдет максимум три дня, и полностью возьмет на себя весь дальнейший процесс. То есть больница будет в тепле лечить, школа – учить, контора – управлять, не отвлекаясь на завоз угля, ремонт, отношения с кочегарами и иные непрофильные заморочки. И получать похвалы за экономию: у ТКДГ самые низкие из возможных эксплуатационные расходы – в 2–3 раза меньше аналогичного показателя распространенных моделей. При таком раскладе остается только удивляться, почему потребители до сих пор не толпятся в очереди к изобретателю.

Как часто бывает, придумать, оказывается, легче, чем внедрить. Четко прописанного механизма на сей счет нет. Госучреждения обязаны подчиняться единожды прописанным правилам получения услуг, тогда как всякое новшест­во выбивается из общего ряда. «Сапро-НАТ» ежегодное участие в тендерах устроить никак не может. Во-первых, просто не с кем конкурировать. Во-вторых, говорит Аль-Таир Сыздыков, заменяя оборудование за свой счет, частник должен иметь гарантии возвращения многомиллионных инвестиций. За год такое невозможно, требуется зафиксировать отношения на определенный период времени, и принцип государственно-частного партнерства, считает он, как нельзя лучше подходит для того.

Разумно? Думается, против может выступить только привыкший получать откаты при системе госзакупок, увы, далекой от совершенства. Или демагог. Как вам нравится такой резон: «Ага, таким договором госучреждение свяжет себя на годы вперед. Наука же не стоит на месте, вот появятся более выгодные разработки, а мы к ним не подступимся». Но никто ведь не знает, что и когда появится. В таком случае возникает вопрос: «Что лучше: ждать нового с имеющимся затратным старьем или экономичным ТКДГ?» Впрочем, не стоит сотрясать воздух, лучшим ответом всегда считалось действие.