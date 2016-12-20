Экс-чемпион мира Кори Спинкс назвал Головкина монстром

Фото с сайта boxnews.com.ua
Экс-чемпион мира в полусредней и первой средней весовых категориях Кори Спинкс поделился мнением о предстоящем бое между казахстанцем Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz
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По мнению боксера, все зависит от умения Джейкобса держать удар.
"Если Головкин попадет в Дэнни, а он это сделает, все будет зависеть от того, как Дэнни это выдержит. Его можно побить. Любой может быть побит", – говорит он.
Также Спинкс дал совет Джейкобсу для победы над GGG.
"Держи этого монстра подальше от себя. Нужно использовать уловки, находясь с ним на ближней дистанции, потому что это – та дистанция, на которой он захочет тебя держать. Без ошибок, только превосходная игра", – заявил Спинкс.