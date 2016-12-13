Экс-директор и бухгалтеры драмтеатра в Костанае осуждены за хищения
Суд N2 Костаная вынес обвинительный приговор бывшему директору, главному бухгалтеру и бухгалтеру-кассиру областного казахского театра драмы имени Ильяса Омарова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Все трое обвинялись по статьям 176 части 4 пункту "б", 314 части 1 ( присвоение, хищение денежных средств, в группе лиц по предварительному сговору, совершенного в особо крупном размере).
Суд признал бывших сотрудников драмтеатра виновными в содеянном. Приговором суда бывший директор драмтеатра Нурлан Ерекешев осужден на 8 лет колонии общего режима. Главный бухгалтер Гульзада Бектурсынова и бухгалтер-кассир Менслу Культаева получили по 7 лет лишения свободы. Они пожизненно лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
С января 2011 года по март 2016 года Ерекешев, Бектурсынова и Культаева причинили государственному бюджету материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 163 миллиона тенге.