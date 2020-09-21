Экс-директора Конгресс-Холла подозревают в хищении более 1,8 млрд тенге

Экс-директор Государственной академической филармонии Сакен Абдрахманов подозревается в хищении свыше 1,8 млрд тенге. Об этом сообщил председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В столичном суде рассматривается уголовное дело в отношении экс-директора Государственной академической филармонии (бывший Конгресс-холл - прим. автора) Абдрахманова, который, по версии следствия, организовал преступную группу из числа своих подчиненных", – сообщил спикер.
По его словам, ими похищено свыше 1,8 миллиарда тенге.