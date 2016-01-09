Экс-форвард сборной Казахстана по футболу намерен сыграть в "Шахтере"

Спорт
Талгат Исенов
Фото с сайта ФК "Астана"
29-летний бывший нападающий сборной Казахстана по футболу Сергей Остапенко попробует закрепиться в карагандинском "Шахтере", передает Kazpavda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Отмечается, что последние полгода Остапенко провел в рядах любительских коллективов Алматы, выступая в чемпионате города и в Лиге любителей футбола, где команды играют по системе шесть на шесть. Ранее Остапенко также не имел большой игровой практики: несмотря на действующий контракт с "Астаной", форвард не выходил на поле и лишь изредка выступал в турнире дублирующих составов.

Как известно, новым главным тренером "Шахтера" стал словацкий специалист Йозиф Вукушич. Также объявлено имя первого новичка в межсезонье, им стал защитник сборной Казахстана Илья Воротников.

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