Экс-форвард сборной Казахстана по футболу намерен сыграть в "Шахтере"

Фото с сайта ФК "Астана"
29-летний бывший нападающий сборной Казахстана по футболу Сергей Остапенко попробует закрепиться в карагандинском "Шахтере", передает Kazpavda.kz
со ссылкой на Vesti.kz.
Отмечается, что последние полгода Остапенко провел в рядах любительских коллективов Алматы, выступая в чемпионате города и в Лиге любителей футбола, где команды играют по системе шесть на шесть. Ранее Остапенко также не имел большой игровой практики: несмотря на действующий контракт с "Астаной", форвард не выходил на поле и лишь изредка выступал в турнире дублирующих составов.
Как известно, новым главным тренером "Шахтера" стал словацкий специалист Йозиф Вукушич. Также объявлено имя первого новичка в межсезонье, им стал защитник сборной Казахстана Илья Воротников.