Спорт
Экс-футболист МЮ в шутку заявил о готовности выйти в ринг против GGG
Азамат Сыздыкбаев
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд готов выйти в ринг с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом экс-футболист в шутку написал на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос читателя.

"Для некоторых парней бросить вызов Головкину – это миф. Сначала GGG позаигрывал с местной публикой, а потом перешёл к разговору. Недолгому разговору", – так прокомментировал Фердинанд бой GGG с Бруком.

Позже один из его читателей в шутку спросил, смог бы сам Фердинанд выйти на ринг против Головкина.

"Думаю, я мог бы продержаться двенадцать раундов против него, но только если бы бегал", – ответил Рио.

Напомним, в субботнюю ночь Головкин одержал победу техническим нокаутом над британцем Келлом Бруком.

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