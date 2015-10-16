Фото с сайта smolnarod.ru
Главный тренер пензенского футбольного клуба "Зенит" Сергей Филиппенков скончался на поле во время товарищеского матча ветеранов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Р-Спорт
".
Филиппенков, которому в августе исполнилось 44 года, участвовал во встрече между ветеранами "Зенита" и компании "Пензгорстройзаказчик".
"В этой игре команда Сергея Александровича выигрывала 3:0, он забил гол. Примерно за пять минут до конца матча ему стало плохо, он упал. Сразу вызвали "скорую", приехали врачи, но "откачать" не успели. Сергей Александрович умер на футбольном поле", – сказал пресс-секретарь клуба Николай Шумилин.
"Это – невосполнимая потеря для нашей команды", – добавил он.
Как отмечает портал Vesti.kz,
в 2005 году Филиппенков выступал за столичный "Женис", где провел 13 матчей и забил один гол. Филиппенков играл за московский ЦСКА с 1998 по 2001 год, проведя более 100 матчей. Вместе с командой он выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата России. Завершил карьеру в 2010 году, а в 2013 году был назначен тренером пензенского "Зенита", который выступает в зоне "Центр" второго дивизиона первенства России.