Экс-генпрокурор Узбекистана задержан по обвинению в вымогательстве и взяточничестве

Бывший глава Генеральной прокуратуры Узбекистана Рашитжон Кадиров задержан, он обвиняется в вымогательстве, злоупотреблении властью и должностными полномочиями, а также получении взятки, передает Газета.uz
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"Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Рашитжона Кадирова по статьям 165 (вымогательство), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями), 210 (получение взятки) Уголовного кодекса Узбекистана", – сообщает интернет-ресурс.
По информации пресс-службы Генпрокуратуры, бывший генпрокурор Узбекистана задержан. Ведется следствие.
Рашитжон Кадиров руководил Генпрокуратурой в 2000-2015 годах, затем был избран судьей Конституционного суда (2015-2017).