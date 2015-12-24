Происшествия
Экс-глава алматинского метрополитена осужден на 9 лет
Ксения Воронина
В Алматы оглашен приговор по хищению бюджетных средств в "АлматыМетроКурылыс". Бывший директор организации Мурат Укшебаев осужден на 9 лет колонии общего режима, а также лишен ордерна "Курмет", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

"Судом установлено, что подсудимые, обладая сведениями о выделении бюджетных средств для строительства метрополитена города Алматы, вступили в предварительный преступный сговор, разработав преступный план действий по хищению бюджетных средств путем завышения стоимости кабельной продукции, закупаемого для строительства метрополитена. В период с 2010 по 2012 год своими преступными действиями они похитили 2,5 млрд тенге", – сообщает пресс-служба.

Приговором суда Укшебаеву окончательно назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный лишен права занимать руководящие должности в государственных органах на срок до пяти лет.

Кроме того, бывший заместитель Укшебаева, Ербол Калдыбаев,получил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах на срок до трех лет. 

Третий участник сговора, директор ТОО "СредАзЭнергоСервис" Константин Антипов, также признан виновным и ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на срок до трех лет. 

Суд также конфисковал имущество осужденных.В пользу государства с осужденных в солидарном порядке взыскан материальный ущерб на сумму 2 млрд 503 млн 60 тысяч 500 тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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