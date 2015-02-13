Экс-глава АРЕМ Оспанов освобожден из-под стражи в зале суда
Батырбек Агимбетов
Бывший председатель АРЕМ Мурат Оспанов освобожден из-под стражи в зале суда, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Суд постановил: назначить Оспанову наказание в виде штрафа в размере 1 миллиарда 101 миллиона 60 тысяч тенге, с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, с пожизненным лишением занимать должности, связанные с осуществлением государственных функций, – сказал председательствовавший по данному делу судья Ербол Рахимбеков.
Ранее прокурор попросил для экс-председателя АРЕМ 11 лет колонии строго режима с конфискацией имущества. Мурату Оспанову вменялось совершение преступления по ч. 5 ст. 311 УК РК – "Получение взятки". Второго подсудимого – Армана Актая, – прокурор просила освободить от уголовной ответственности, учитывая факт вымогательства со стороны Оспанова. Прокурор отметила, что вина обоих подсудимых доказана.
Напомним, что в начале июля 2014 года суд санкционировал арест председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий (АРЕМ) Мурата Оспанова. Тогда Агентство финансовой полиции предъявило ему обвинение в получении взятки в сумме $300 тыс. за оказание содействия и покровительства субъекту естественных монополий.