Экс-глава Департамента полиции Алматы получил новую должность в МВД

Канат Таймерденов назначен начальником департамента по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майор полиции Таймерденов Канат Даниярович назначен начальником департамента по противодействию экстремизму МВД Республики Казахстан», – сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

До последнего назначения Канат Таймерденов занимал пост начальника Департамента полиции города Алматы.

Канат Таймерденов родился в 1976 году. В органах внутренних дел с 1995 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В 2012-2017 годах работал первым заместителем начальника Департамента полиции города Алматы. Также занимал пост главы Департамента полиции Мангистауской области.